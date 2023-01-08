Глава Федерации футбола Франции: «Если бы позвонил Зидан, я бы не ответил»

Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции, резко высказался об экс-нападающем французской национальной команды и бывшем тренере «Реала» .

Зидан может возглавить сборную Бразилии? Да какое мне дело до этого? Если бы он позвонил с предложением возглавить национальную команду Франции, я бы не взял трубку.

Мне все равно, что говорит окружение Бензема. Он смог вернуться к тренировкам после чемпионата мира, а не ранее. Карьера Бензема восхищает, мне жаль, что он получил травму. Меня не интересует мнение критиков, команда все равно сыграла достойно. Если бы поехал Карим, вне заявки мог оказаться Жиру, мы бы не увидели столько голов.