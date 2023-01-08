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Глава Федерации футбола Франции: «Если бы позвонил Зидан, я бы не ответил»

вчера, 23:10

Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции, резко высказался об экс-нападающем французской национальной команды Кариме Бензема и бывшем тренере «Реала» Зинедине Зидане.

Зидан может возглавить сборную Бразилии? Да какое мне дело до этого? Если бы он позвонил с предложением возглавить национальную команду Франции, я бы не взял трубку.

Мне все равно, что говорит окружение Бензема. Он смог вернуться к тренировкам после чемпионата мира, а не ранее. Карьера Бензема восхищает, мне жаль, что он получил травму. Меня не интересует мнение критиков, команда все равно сыграла достойно. Если бы поехал Карим, вне заявки мог оказаться Жиру, мы бы не увидели столько голов.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:23
Жестко и предельно откровенно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:44
Какой-то он нервный...
lNGMAN
lNGMAN
сегодня в 02:57
Если б ты не взял трубку,как бы ты узнал что он звонит с предложением возглавить сборную ? Сокер, передайте ему эти слова,пусть срочно ответит
94rz5th4czv8
94rz5th4czv8
сегодня в 01:28
А вот если бы Гризманн играл с розовыми волосами в финале ЧМ, то никто бы и не вспоминал про Бензема и Зидана. Да и сборную Германии это бы немного утешило.
Capral
Capral
сегодня в 00:24
А кто это, Ле Грэ? Зидана видел, Ле Грэ не видел. По ходу очередной г....н, возомнивший себя будущим императором.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:16
Если бы поехал Карим, вне заявки мог оказаться Жиру, мы бы не увидели столько голов.

был бы кубок у Франции
но конечно, карлика всем миром толкали
2yksx79wx8d2
2yksx79wx8d2 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 00:06
Это его мнение!
протон
протон
сегодня в 00:02
Какой то озлобленный человек, видать не стой ноги встал.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 23:57
Вывод : Не любят Бензема в сборной... И заодно Зидана...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:49
Говорит с чувством оскорблённого и униженного человека.
BDA8181
BDA8181
вчера в 23:30
Что то мне мне.высказывание напоминают вневятного параноидалика)))
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