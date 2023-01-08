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Тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузками. Нам нужен новый нападающий»

сегодня, 17:29

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг полагает, что команда нуждается в новом нападающем. Напомним, что футболиста Антони Марсьяля в текущем сезоне заменяли 7 раз подряд. Специалист также порассуждал о важности Маркуса Рэшфорда для состава.

Тому есть причина. Марсьяль не справляется с нагрузками. Поэтому нам нужен новый нападающий.

Дело не в том, что мы слишком полагаемся на Рэшфорда. На данный момент физическая нагрузка не настолько высока, поэтому он способен отыгрывать по 90 минут через два на третий. Мы контролируем ситуацию и обсуждаем с ним это.

Это тонкая грань, ибо качества Антони Марсьяля сейчас крайне важны для нас. Его движение, умение держать мяч, прессинг – это следует помнить. Нам нужен нападающий, который сможет играть опасно.

Маркус Рэшфорд умеет извлекать пользу. Меня не беспокоит, что голы забивает только Маркус, ибо в других игроках я тоже уверен.

Не только Марсьяль, но и Антони забивает. Бруну Фернандеш тоже полезен в атаке, Кристиан Эриксен создает моменты. Так что у нас есть много футболистов, способных играть в атаке.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 18:43
Проблемы с выносливостью? Я думал могут помочь доп. тренировки, оказалось просто нужен ещё один игрок.
протон
протон
сегодня в 17:54, ред.
А ещё МЮ покупал в последние годы средних футболистов, по мнению Хага.
Это он про Фреда, Далота, Магуайра, Линделёфа, Пельистри, Санчо?
Своими речами про нынешних игроков он (тен Хаг) показывает, что Роналду был прав как минимум насчёт неуважения со стороны тренера.

Я рад, что моя любимая команда выдала такую серию. Но вот скоро увидим чего они стоят против МанСити и Арсенала в двух матчах подряд
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:50
У М-Ю пошли дела после ухода гелиевого).
Нагрузки огромные в чемпионате. Как только держат такой темп!?🤯
протон
протон
сегодня в 17:48
Нужен нападающий, а время идёт. И получается, Рэшфорд захандрит, а заменить его некем. И опять начнутся ничьи с поражениями. Восьмое число, но никого серьезного на замену Рона нет. И если так и останется, не видать никаких трофеев, как своих ушей.
ТХ много что исправил в МЮ, но голы до сих пор остаются проблемой. МЮ забил 27 голов за 17 игр - это худший результат в текущей топ-6 (Челси не считаем). по разнице (ключевое) - тоже 6-е.
тот сезон завершили 57-57 - разница 0
в этом сезоне вряд ли сильно больше забьют.
проблема с голами осталась, и пока не решена.
протон
протон
сегодня в 17:47
Тен Хаг лютый тип, просто убивает пешеходов. Либо пашешь либо на выход, даже Фред бегать начал. Хотя тут он имел ввиду что Марсика на 90 минут не хватает
Гость
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