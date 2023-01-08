Тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузками. Нам нужен новый нападающий»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг полагает, что команда нуждается в новом нападающем. Напомним, что футболиста Антони Марсьяля в текущем сезоне заменяли 7 раз подряд. Специалист также порассуждал о важности Маркуса Рэшфорда для состава.
Тому есть причина. Марсьяль не справляется с нагрузками. Поэтому нам нужен новый нападающий.
Дело не в том, что мы слишком полагаемся на Рэшфорда. На данный момент физическая нагрузка не настолько высока, поэтому он способен отыгрывать по 90 минут через два на третий. Мы контролируем ситуацию и обсуждаем с ним это.
Это тонкая грань, ибо качества Антони Марсьяля сейчас крайне важны для нас. Его движение, умение держать мяч, прессинг – это следует помнить. Нам нужен нападающий, который сможет играть опасно.
Маркус Рэшфорд умеет извлекать пользу. Меня не беспокоит, что голы забивает только Маркус, ибо в других игроках я тоже уверен.
Не только Марсьяль, но и Антони забивает. Бруну Фернандеш тоже полезен в атаке, Кристиан Эриксен создает моменты. Так что у нас есть много футболистов, способных играть в атаке.
Это он про Фреда, Далота, Магуайра, Линделёфа, Пельистри, Санчо?
Своими речами про нынешних игроков он (тен Хаг) показывает, что Роналду был прав как минимум насчёт неуважения со стороны тренера.
Я рад, что моя любимая команда выдала такую серию. Но вот скоро увидим чего они стоят против МанСити и Арсенала в двух матчах подряд
Это он про Фреда, Далота, Магуайра, Линделёфа, Пельистри, Санчо?
Своими речами про нынешних игроков он (тен Хаг) показывает, что Роналду был прав как минимум насчёт неуважения со стороны тренера.
Я рад, что моя любимая команда выдала такую серию. Но вот скоро увидим чего они стоят против МанСити и Арсенала в двух матчах подряд
Нагрузки огромные в чемпионате. Как только держат такой темп!?🤯
Нагрузки огромные в чемпионате. Как только держат такой темп!?🤯
ТХ много что исправил в МЮ, но голы до сих пор остаются проблемой. МЮ забил 27 голов за 17 игр - это худший результат в текущей топ-6 (Челси не считаем). по разнице (ключевое) - тоже 6-е.
тот сезон завершили 57-57 - разница 0
в этом сезоне вряд ли сильно больше забьют.
проблема с голами осталась, и пока не решена.
ТХ много что исправил в МЮ, но голы до сих пор остаются проблемой. МЮ забил 27 голов за 17 игр - это худший результат в текущей топ-6 (Челси не считаем). по разнице (ключевое) - тоже 6-е.
тот сезон завершили 57-57 - разница 0
в этом сезоне вряд ли сильно больше забьют.
проблема с голами осталась, и пока не решена.