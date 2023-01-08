Тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузками. Нам нужен новый нападающий»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» полагает, что команда нуждается в новом нападающем. Напомним, что футболиста в текущем сезоне заменяли 7 раз подряд. Специалист также порассуждал о важности Маркуса Рэшфорда для состава.

Тому есть причина. Марсьяль не справляется с нагрузками. Поэтому нам нужен новый нападающий.

Дело не в том, что мы слишком полагаемся на Рэшфорда. На данный момент физическая нагрузка не настолько высока, поэтому он способен отыгрывать по 90 минут через два на третий. Мы контролируем ситуацию и обсуждаем с ним это.

Это тонкая грань, ибо качества Антони Марсьяля сейчас крайне важны для нас. Его движение, умение держать мяч, прессинг – это следует помнить. Нам нужен нападающий, который сможет играть опасно.

Маркус Рэшфорд умеет извлекать пользу. Меня не беспокоит, что голы забивает только Маркус, ибо в других игроках я тоже уверен.

Не только Марсьяль, но и Антони забивает. Бруну Фернандеш тоже полезен в атаке, Кристиан Эриксен создает моменты. Так что у нас есть много футболистов, способных играть в атаке.