Дешам: «Некоторые игроки в финале ЧМ-2022 не соответствовали уровню матча»

Главный тренер сборной Франции считает, что некоторые игроки команды не соответствовали уровню финала чемпионата мира 2022 года.

Нам противостоял качественный соперник. Нас не удивило то, как они играли. В стартовом составе нашей команды было 4-5 игроков, которые были недостаточно готовы физически. Ещё есть эмоциональный момент, так как для кого-то этот финал был первым. Какое-то время нас не было, потом мы вернулись. Пять игроков из тех 11, кто вышел в стартовом составе, не справились с задачей в таком матче и против такого соперника. Они не соответствовали уровню такого матча.