Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Дешам: «Некоторые игроки в финале ЧМ-2022 не соответствовали уровню матча»

вчера, 18:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что некоторые игроки команды не соответствовали уровню финала чемпионата мира 2022 года.

Нам противостоял качественный соперник. Нас не удивило то, как они играли. В стартовом составе нашей команды было 4-5 игроков, которые были недостаточно готовы физически. Ещё есть эмоциональный момент, так как для кого-то этот финал был первым. Какое-то время нас не было, потом мы вернулись. Пять игроков из тех 11, кто вышел в стартовом составе, не справились с задачей в таком матче и против такого соперника. Они не соответствовали уровню такого матча.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сестра Роналду: «С королём нужно обращаться так, как положено»
Вчера, 23:58
Хави высказался о будущем Бускетса
Вчера, 18:20
Потенциальный топ-новичок «Реала» признался, что мечтает о другом клубе
Вчера, 14:06
Йорк вспомнил об откровенном разговоре с Роналду о будущем МЮ
Вчера, 12:24
Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»
06 января
Сетьен: «Я не требовал бы от Месси победы на мундиале, он всё равно лучший»
06 января
Сортировать
Все комментарии
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 03:15
Его главная ошибка-это Бензема. На 99 процентов уверен с ним финал затащили бы. На острие Жиру,под ним Бензема вместо Гризманна. Дешам дурак раз продинамил обладателя ЗМ!
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 02:13
Он по большей части со скамейки влетал. Там на самом деле больше половины состава не уровень финала ЧМ.
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:58
Против Месси надо выходить физически готовым. Но Мбаппе с задачей не справился..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:02
Так это вина и проблема самого Дешама, он давно уже засиделся на своем месте
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 20:09
Зачем их тогда выпускать в старте?
Capral
Capral ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 19:53
Его сборная не растёт и не развивается. Ударение делается на звездный состав, который сам может сыграть при необходимости. Даже финал ЧМ в 2018 был выигран во многом благодаря неудачным действиям хорватского вратаря... Хорваты смотрелись очень достойно!
Boricku
Boricku
вчера в 19:45
Этого от Дешамбса и следовало ожидать, он и играл всё мерзопакостно и исподтишка. Как его тренделем поставили, или у них там у радужников все такие.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:36
    Capral
    Capral ответ salleeh (раскрыть)
    вчера в 19:34
    То что Дешам не соответствует- я давно пишу.
    Elliada
    Elliada ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Некоторые игроки сборной были против Бенземы. Вроде Гризманн с кем-то. Вообще, там у всех со всеми конфликт был
    протон
    протон ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:33
    salleeh почитай того кто в топ попал
    Elliada
    Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 19:32
    А как же Лаутаро, который весь ЧМ воробьев гонял?
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 19:31
    То есть, тащеры и всеми любимые Гризманн, Жиру и еще несколько человек не осилили финал?)
    протон
    протон ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:31, ред.
    Я Вас умоляю какая травма? Решение Дидье Дешама обойтись без Бензема можно считать поспешным, если обращать внимание на сроки восстановление футболиста. Он получил травму 19 ноября в расположении сборной. Для игрока был установлен трехнедельный срок восстановления, который истек в начале декабря. Франция сыграла свой первый матч плей-офф против Польши 4 декабря, а Карим в то время уже наслаждался отдыхом Реюньоне. В короткий отпуск он отправился в идеальном состоянии. Это было 29 ноября, в тот самый день, когда Дешам окончательно исключил возвращение Карима в Катар.
    Если бы Дешам проявил чуть больше терпения, то Бензема имел бы возможность стать чемпионом мира.
    Конфликт Дешама с Бензема?
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 19:28
    Аргентина выиграла с Паредесом и Отаменди, так что оправдания не в счет.
    salleeh
    salleeh
    вчера в 19:27
    Мне кажется Дешам не соответствует уровню ЧМ и ЧЕ. Без него команда сыграла бы куда лучше. Почему не дал сыграть Кариму Бензема? Ведь он был включен в сборную и он очень хорош в ответственных матчах. Павару не дал сыграть. Дешам сам виноват в первую очередь и вторую очередь тоже. Он не может ставить задачи перед конкретными игроками и тактика его – это трусость. Имея в распоряжении высококлассных игроков атаки, все время прижиматься к своим воротам и ждать пока чувак-черепашка убежит от всех…
    Elliada
    Elliada ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Бензема после травмы и без практики. Не думаю, что он был бы полезен. А вот если Дешам начиная с 1/8 финала начал бы наигрывать Карима, чтобы к финалу он подошел подготовленным, тогда да, это ошибка тренера.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:19
    У Аргентины, точно не чемпионский состав, за исключением нескольких игроков, но чемпионами они стали. И прежде всего- благодаря грамотной тренерской схеме в финале. Когда тренер начинает ругать своих игроков- значит, он снимает с себя ответственность... У Франции состав был сильнее, и по составу- французы обязаны были стать чемпионами.
    протон
    протон
    вчера в 19:16
    Обалдеть, у Франции самое сильное поколение игроков, чемпионы мира и т.д. и т.п., но уровень все равно не соответствует, лол. Особенно смешно это высказывание смотрится если посмотреть кто играл в составе Аргентины, пацаны, которых если бы спросили год назад будут ли они в финале ЧМ в ответ только посмеялись.
    Никогда Дешаму не смогу простить что он отчислил Бензема
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:15
    У Аргентины всего 2 игрока, которые ранее играли в финале ЧМ: Месси и Ди Мария. Половина состава Аргентины вообще недавно дебютировали: Мартинес, Альварес, Фернандес и так далее. У Франции напротив, половина состава чемпионы мира: Мбаппе, Гризманн, Жиру, Льорис, Варан и так далее. Так что, кому он лапшу вешает?

    К тому же, Дешам главный тренер, он состав выставил. Если они не готовы, зачем было выпускать??? Дешевая отмазка
    протон
    протон
    вчера в 19:15
    Смысл теперь поднимать весь этот шлак от неудачников ? По факту на сегодня есть аргентосы во главе со своим Львёнком и остальной мир. Точка. дело в архив.
    У тебя игроки на голову выше аргентинских за исключением Ди Марии и Месси, золотое поколение Франции, и ты жалуешься на уровень своих игроков? серьёзно?
    Дешам конечно отличный тренер, но такое говорить - глупость.
    Если бы в старте вышли Канте, Погба, Кимпембе, Бензема и Люка, возможно, игра сложилась бы по-другому. Но футбол не терпит сослагательных наклонений, поэтому - через два года ждём победу на Евро. Конкурентов объективно не так много, как кажется.
    протон
    протон
    вчера в 19:13
    Для некоторых это был первый финал) он угорает что-ли?) У Аргентины для всех кроме Месси и Ди Марии это был первый финал. Франция сейчас наголову выше всех по составу игроков и глубине скамейки, и то как она отбивалась от Марокко забив дурной быстрый гол и вжавшись в штрафную в стиле Рубина Бердыева против Барсы Гвардиолы говорит о тренере который плохо использует игроков и накачивает их гормоном трусости.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 19:09
    При этом смогли отыграться, а за стартовый состав вина лежит на тренере, как корабль назовёшь, так он и поплывёт
    Triem
    Triem
    вчера в 19:08
    Так у аргентинцев тоже были те доя кого этот финал был первым. Не надо ля ля!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:02
    Это в первую очередь признание собственных ошибок.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     