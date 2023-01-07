Дешам: «Некоторые игроки в финале ЧМ-2022 не соответствовали уровню матча»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что некоторые игроки команды не соответствовали уровню финала чемпионата мира 2022 года.
Нам противостоял качественный соперник. Нас не удивило то, как они играли. В стартовом составе нашей команды было 4-5 игроков, которые были недостаточно готовы физически. Ещё есть эмоциональный момент, так как для кого-то этот финал был первым. Какое-то время нас не было, потом мы вернулись. Пять игроков из тех 11, кто вышел в стартовом составе, не справились с задачей в таком матче и против такого соперника. Они не соответствовали уровню такого матча.
Если бы Дешам проявил чуть больше терпения, то Бензема имел бы возможность стать чемпионом мира.
Конфликт Дешама с Бензема?
Если бы Дешам проявил чуть больше терпения, то Бензема имел бы возможность стать чемпионом мира.
Конфликт Дешама с Бензема?
Никогда Дешаму не смогу простить что он отчислил Бензема
Никогда Дешаму не смогу простить что он отчислил Бензема
К тому же, Дешам главный тренер, он состав выставил. Если они не готовы, зачем было выпускать??? Дешевая отмазка
К тому же, Дешам главный тренер, он состав выставил. Если они не готовы, зачем было выпускать??? Дешевая отмазка
У тебя игроки на голову выше аргентинских за исключением Ди Марии и Месси, золотое поколение Франции, и ты жалуешься на уровень своих игроков? серьёзно?
Дешам конечно отличный тренер, но такое говорить - глупость.
Если бы в старте вышли Канте, Погба, Кимпембе, Бензема и Люка, возможно, игра сложилась бы по-другому. Но футбол не терпит сослагательных наклонений, поэтому - через два года ждём победу на Евро. Конкурентов объективно не так много, как кажется.
У тебя игроки на голову выше аргентинских за исключением Ди Марии и Месси, золотое поколение Франции, и ты жалуешься на уровень своих игроков? серьёзно?
Дешам конечно отличный тренер, но такое говорить - глупость.
Если бы в старте вышли Канте, Погба, Кимпембе, Бензема и Люка, возможно, игра сложилась бы по-другому. Но футбол не терпит сослагательных наклонений, поэтому - через два года ждём победу на Евро. Конкурентов объективно не так много, как кажется.