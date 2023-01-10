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«Реал» выдвинул ультиматум Асенсио

вчера, 20:18

Мадридский «Реал» требует от форварда Марко Асенсио как можно скорее ответить на предложение о продлении контракта. Если игрок продолжит медлить, предлагаемое соглашение будет аннулировано.

«Сливочные» намерены получить ответ в самое ближайшее время, так как собираются начать планирование состава на будущий сезон.

Асенсио сомневается, что ему нужно продлевать контракт с «Реалом». Футболист опасается, что не будет получать в Мадриде достаточно игровой практики.

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 20:29
так вали тогда идиот
matrix333
matrix333
вчера в 20:20
Если «Реал» выдвинул ультиматум Асенсио, значит им нужен Мбаппе.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:19
Зачем он нужен Реалу?
А воспитывать нужно лавкой.
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