«Реал» выдвинул ультиматум Асенсио

Мадридский «Реал» требует от форварда Марко Асенсио как можно скорее ответить на предложение о продлении контракта. Если игрок продолжит медлить, предлагаемое соглашение будет аннулировано.
«Сливочные» намерены получить ответ в самое ближайшее время, так как собираются начать планирование состава на будущий сезон.
Асенсио сомневается, что ему нужно продлевать контракт с «Реалом». Футболист опасается, что не будет получать в Мадриде достаточно игровой практики.
А воспитывать нужно лавкой.
А воспитывать нужно лавкой.