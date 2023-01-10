«Реал» выдвинул ультиматум Асенсио

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вчера, 20:18

Мадридский «Реал» требует от форварда как можно скорее ответить на предложение о продлении контракта. Если игрок продолжит медлить, предлагаемое соглашение будет аннулировано.

«Сливочные» намерены получить ответ в самое ближайшее время, так как собираются начать планирование состава на будущий сезон.

Асенсио сомневается, что ему нужно продлевать контракт с «Реалом». Футболист опасается, что не будет получать в Мадриде достаточно игровой практики.