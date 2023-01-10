«Атлетико» подыскал замену Фелишу в «Барселоне»

Мадридский «Атлетико» определился с заменой для форварда Жоау Фелиша, который в ближайшее время станет игроком «Челси».
Сообщается, что «матрасники» сделали выбор в пользу нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. «Атлетико» надеется договориться об аренде голландца до конца текущего сезона.
Если кто-то не знает: переход Сане в Баварию уже был решённым делом. Но, из-за того, что Марез вынужден был пропустить матч за Суперкубок с Ливерпулем, Гвардиоле пришлось выпустить Сане в стартовом составе. И Лерой в том матче порвал кресты. В итоге этого форс-мажора получилась ситуация, в которой проиграли все
Это я к чему. Левандовски ещё 2 матча отбывать дисквалификацию. Неизвестно, сколько матчей дисквы дадут Феррану. За исключением Депая, у Барселоны нет никакой подмены в атакующую тройку. Поэтому в плотном графике ему всё равно придётся сыграть за Барсу ещё несколько матчей. Если переход куда-нибудь этой зимой-уже вопрос решённый для игрока и клуба, хотелось бы, чтобы Депай не получил травму за оставшийся месяц. Тем более, серьёзную
Если кто-то не знает: переход Сане в Баварию уже был решённым делом. Но, из-за того, что Марез вынужден был пропустить матч за Суперкубок с Ливерпулем, Гвардиоле пришлось выпустить Сане в стартовом составе. И Лерой в том матче порвал кресты. В итоге этого форс-мажора получилась ситуация, в которой проиграли все
Это я к чему. Левандовски ещё 2 матча отбывать дисквалификацию. Неизвестно, сколько матчей дисквы дадут Феррану. За исключением Депая, у Барселоны нет никакой подмены в атакующую тройку. Поэтому в плотном графике ему всё равно придётся сыграть за Барсу ещё несколько матчей. Если переход куда-нибудь этой зимой-уже вопрос решённый для игрока и клуба, хотелось бы, чтобы Депай не получил травму за оставшийся месяц. Тем более, серьёзную