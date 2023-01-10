«Атлетико» подыскал замену Фелишу в «Барселоне»

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вчера, 19:28

Мадридский «Атлетико» определился с заменой для форварда Жоау Фелиша, который в ближайшее время станет игроком «Челси».

Сообщается, что «матрасники» сделали выбор в пользу нападающего «Барселоны» . «Атлетико» надеется договориться об аренде голландца до конца текущего сезона.