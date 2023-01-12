Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансы

Футбольный клуб «Сибирь» ликвидирован по делу о банкротстве

вчера, 11:41

Суд в Новосибирской области завершил производство по делу о банкротстве «Сибири» и постановил ликвидировать клуб. В определении суда сказано:

Арбитражный суд Новосибирской области определил внести, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации должника общества с ограниченной ответственностью Футбольный клуб «Сибирь».

Стадион «Спартак», который использовал клуб, подал заявление о банкротстве «Сибири». Руководство стадиона имело ряд претензий к клубу. «Спартак» не получал от «Сибири» средства, которыми можно было бы оплатить ремонт сооружения. В августе 2020 года клуб признали банкротом, задолженность составила более 24 миллионов рублей. Имущество «Сибири», в том числе клубный автобус и символика коллектива, было продано по конкурсному производству.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сибирь
Источник: tass.ru Фото: Сайт football24.ru
СлухиОтступные за вундеркинда, которым интересуется «Зенит», могут увеличиться
Вчера, 22:45
СлухиУ тульского «Арсенала» серьёзные финансовые проблемы
Вчера, 22:26
«Аталанта» выплатила «Спартаку» деньги за воспитание Миранчука
11 января
Самый опасный человек в футболе. За ним стоят «Реал» и «Барселона»
11 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии13
СлухиРоналду продал свой «Золотой мяч» за 2013 год богатейшему человеку Израиля
11 января
Кокорин — один из самых дорогих игроков лиги Кипра из стран бывшего СССР
10 января Фото
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:07
"Я б в Москве с киркой уран нашёл..." недаром пел Высоцкий.
dok66
dok66
вчера в 16:56
Вот так региональный футбол продолжает разрушаться . Миллионный город , огромное количество мальчишек , который бредят футболом , и куда им пойти ?
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 15:41, ред.
А ведь многие помнят ту Сибирь по матчу с ПСВ (1:0)
minai
minai
вчера в 15:03
Ну ведь в Сибири ничего нет, ни нефти не газа, вообще ничего. По-этому там одни бедняки и банкроты. Зато в Питере - одни газовые месторождения, а в Москве Лукойл добывает нефть прямо возле Москва-Сити.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:01
Парадокс какой-то получается...В Сибири, в таком богатом природными ресурсами крае,не на что содержать футбольную команду "Сибирь" (!)
Печально всё это.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:42
Не было хозяина у "Сибири".
112910415
112910415
вчера в 13:26
грустно это
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:15
Вот так большой футбол покинул Новосибирск...
ek5326atdxh5
ek5326atdxh5
вчера в 12:55
Вот это отношение к футболу, кого поддерживают кого бросают
d1metras
d1metras
вчера в 12:15
Ну вот... Печально конечно .. а всякие Сочи непонятные,живущие с газпромовских денег живут и процветают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 