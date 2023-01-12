Футбольный клуб «Сибирь» ликвидирован по делу о банкротстве

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вчера, 11:41

Суд в Новосибирской области завершил производство по делу о банкротстве «Сибири» и постановил ликвидировать клуб. В определении суда сказано:

Арбитражный суд Новосибирской области определил внести, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации должника общества с ограниченной ответственностью Футбольный клуб «Сибирь».

Стадион «Спартак», который использовал клуб, подал заявление о банкротстве «Сибири». Руководство стадиона имело ряд претензий к клубу. «Спартак» не получал от «Сибири» средства, которыми можно было бы оплатить ремонт сооружения. В августе 2020 года клуб признали банкротом, задолженность составила более 24 миллионов рублей. Имущество «Сибири», в том числе клубный автобус и символика коллектива, было продано по конкурсному производству.