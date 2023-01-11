Самый опасный человек в футболе. За ним стоят «Реал» и «Барселона»

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вчера, 14:33

Успех Райхарда уничтожит Лигу чемпионов.

Перес, Лапорта и Аньелли не смирились с провалом

Знакомьтесь, Бернд Райхард – гендиректор Суперлиги и глава конторы «А22», которая занимается пиаром выдуманного турнира. Немец будет «Клоуном года» в футболе, если его затея провалится. И похоронит Лигу чемпионов, если Суперлига найдет и глашатая, и сторонников. Могут спровоцировать войну между грандами и серию дисквалификаций.

Угрозу нужно воспринимать серьезно, ведь Райхард из маркетинга. Ученые напоминают, что ваш выбор не совсем и не всегда ваш. Манипуляции срабатывают с каждым, зависит лишь от сложности аферы. Сейчас даже мемы бывают скрытой рекламой. Отсюда успех обманщиков разных мастей, вроде «лайф-коучей», живущих с родителями.

Райхард работает классически. Говорит то, что футбольный болельщик хочет услышать. Факты с манипуляциями. Обещает золотые горы всем, кто перейдет на темную сторону Суперлиги. Глава шарашки предлагает «аргументы» на сайте из одной страницы. Перечислил «плюсы» идеи в одном ролике. Но мужик опасен из-за покровителей.

Серые кардиналы Лапорта, Перес и Аньелли боятся рисковать деловой репутацией, но давят на будущего президента УЕФА , шантажируя альтернативным кубком, которому нашли глашатая. Редко увидишь большого начальника того, чего не существует в природе, но Остап Бендер – универсальный архетип.

Бернд Райхард – яркий пример вечного начальника

Точно встречали таких парней. Не могут объяснить обязанности, но вечно управляют. СЕО Суперлиги поменял много компаний в Испании и Германии. Был куратором телеканалов. Раз футбол «утратил позиции в мире спорта», если верить Бернду, то немец предлагает уничтожить Лигу чемпионов.

Какой же бред. Футбол после ЧМ в Катаре укрепил свои позиции как первый спорт на планете. Даже в США у многих появились любимые команды и клубы. Но это не «Реал» с «Барселоной» без Роналду и Месси, что пугает испанцев, набравших кредитов. И не «Ювентус» после отставки Аньелли.

Итальянцы взяли паузу, а Перес вытолкнул на сцену своего приятеля Райхарда. Лапорта тоже в деле. Испанские гранды хотят управлять всеми деньгами в клубном футболе. Пробуют создать религию – Суперлигу. Опасная затея, формируют нечто вроде культа. Райхарда рекламируют как гения.

И возникает простой вопрос. А откуда у главы А22 миллиарды на Суперлигу? Сам не миллиардер, как Перес. Немцы не хотят связываться с Суперлигой, как и французы. Шейхи из Катара и европейские компании не дадут Райхарду деньги на «вступительный бонус» для клубов. Пока у него одни обещания.

Нет бизнес-модели, но сразу предлагают миллиарды

Лапорта заявил, что каждому участнику Суперлиги выдадут по 1 миллиарду евро, а ежегодный бонус — 300 миллионов. Цифры с потолка. Футбольные фанаты – единственный источник доходов мирового футбола. Будь это шейх или парень, который делает мелкую ставку, чтобы интереснее было смотреть матч – все скидываются.

А фанаты клубов АПЛ уже высказались против Суперлиги. Не нравится, когда не идеальный, но рабочий мировой порядок в футболе пытаются разрушить методами террористов. Самопровозглашенный король Суперлиги, который похож на марионетку двух испанских стариков, уже добился встречи с людьми из УЕФА .

Кто он вообще, чтобы его слушать? Он в футболе работает пару месяцев. Европейские СМИ и фанаты правильно делают, когда высмеивают человека, который несет глупости на камеру. 48-летний телевизионщик, который вообразил себя Маском и хочет отправить клубы на Марс, использует реальные минусы системы.

Но какова цель? Чтобы европейские клубы стали заложниками некой Суперлиги, созданной тремя клубами. Это и есть созданием монополии для самых богатых. Понятно, зачем афера Лапорте и Пересу – боятся банкротства великих клубов. Но решили действовать хитрее, чем раньше, когда Аньелли развалил Суперлигу 1.0.

В УЕФА параллельно предлагают больше денег, пошли на поводу у выдуманных детей, которые якобы не смотрят футбол. Лига чемпионов будет по швейцарской системе, гранды чаще сыграют между собой. Но пытается зайти третий игрок с сайтом, сделанным на коленке, и роликом в стиле рекламы целебной мочи.

Футболу нужны реформы, но с учетом мнения фанатов

Президенты грандов злоупотребляют пассивностью фанатов «Реала» и «Барселоны», которые не собрались пока у офисов любимых клубов и не выписали дедушкам за попытку разрушить европейский футбол и убить Лигу чемпионов в 2025 году. А вот англичане пока красавцы. Гранды АПЛ испугались гнева толпы.

Позиция локальных властей тоже важна. Тебас против, ведь убьют Ла Лигу и маленькие клубы. Но ему стоило лучше контролировать финансы грандов. Перес и Лапорта идут на отчаянные шаги, ведь доходы без Месси и Роналду упадут. Оба забыли, что в любом деле важнее всего живые люди и их мотивация.

Футболистов полностью устраивает Лига чемпионов, все мечтают поднять «ушастого». Фанатов тоже устраивает древний турнир. Логично не создавать закрытый Кубок, который ослабит национальные соревнования и убьет Лигу чемпионов, любимую многими с детства. С Райхардом стоило расправиться жестко и быстро.

Отказаться с ним встречаться, высмеяв сырую концепцию футбольного коммунизма для богатых. Понятно, что глобально телодвижения — это сигнал от клубов с долгами. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» финансово нестабильные, расходы выше реальных доходов. Но сами виноваты, погубила расточительность.

Точно нельзя отдавать судьбу Кубка для сильнейших клубов в руки марионетке. Власть в футболе должна быть со стороны. Надеемся, юристы у Чеферина классные. Идею Суперлиги могут убить в суде благодаря антимонопольному законодательству ЕС . Адепты культа будут выкручиваться, обещая открытый турнир?

Суть не меняется, речь о желании запустить матчи «Манчестер Сити» против «Реала» с августа по май, забывая, что если нет бедных – нет богатых. Суперлига 2.0 снова о пустых обещаниях. Миллиарды для участников – кредиты в банках США , а не реальные доходы.

Камень на шею каждому, кто на подобное согласиться. Спасаясь сейчас, гранды за копейки попадут в руки американцам. Это уловка для клубов, которых давно предупреждали, что нельзя тратить намного больше, чем зарабатываешь.