Бэйл получит должность в сборной Уэльса

Экс-футболист «Реала» и «Тоттенхэма» , который недавно завершил карьеру, может стать послом сборной Уэльса.

Футбольная ассоциация Уэльса проведет переговоры со стороной игрока, один из вариантов работы для него — должность посла национальной команды. Так он сможет общаться не только с составом, но и в официальных кругах. По теме высказался главный тренер валлийцев Роб Пейдж:

Я бы хотел, чтобы Гарет по-прежнему помогал в какой-то роли. Мы разговаривали об этом.

Что это будет за должность, мы на данный момент не знаем, но ему нужно немного времени, чтобы побыть с близкими. Я не буду вдаваться в подробности, но сейчас это вся информация.

Возвращение к обычной жизни – это большая перемена для него. Через несколько недель мы снова все обсудим, составим план действий. Он может многое дать.