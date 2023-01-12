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Бэйл получит должность в сборной Уэльса

вчера, 14:13

Экс-футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, который недавно завершил карьеру, может стать послом сборной Уэльса.

Футбольная ассоциация Уэльса проведет переговоры со стороной игрока, один из вариантов работы для него — должность посла национальной команды. Так он сможет общаться не только с составом, но и в официальных кругах. По теме высказался главный тренер валлийцев Роб Пейдж:

Я бы хотел, чтобы Гарет по-прежнему помогал в какой-то роли. Мы разговаривали об этом.

Что это будет за должность, мы на данный момент не знаем, но ему нужно немного времени, чтобы побыть с близкими. Я не буду вдаваться в подробности, но сейчас это вся информация.

Возвращение к обычной жизни – это большая перемена для него. Через несколько недель мы снова все обсудим, составим план действий. Он может многое дать.

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 17:43
будет ходить в кепке и с клюшкой на разные вечеринки и светские рауты
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:24
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:51
Такое поручение Бэйлу по плечу особенно если красиво оплачивается.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:56
Кроме него больше и некому, остальных никто не знает.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:12
"Послали" Бейла из Реала, "послали" из сборной - вот он и "посол".
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:45

Некоторое сходство есть...
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