«Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, минимально обыграв «Дженоа»

«Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии (1:0).
Единственный мяч на 64-й минуте забил Пауло Дибала.
«Рома» вышла в четвертьфинал турнира.
«Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии (1:0).
Единственный мяч на 64-й минуте забил Пауло Дибала.
«Рома» вышла в четвертьфинал турнира.
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Необходимо проверить актуальность указанного в анкете электронного почтового ящика и доступа к нему. Также, в анкете теперь точный адрес проживания указывать не нужно (индекс в том числе), достаточно дом или район. Вся необходимая информация для получения приза, будет отправлена вам на электронную почту. Не забывайте проверять ваш ящик в течении месяца.