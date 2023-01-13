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«Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, минимально обыграв «Дженоа»

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b4jzg7w22f72
сегодня в 04:52
Особо не напрягались римляне, чтобы победить на классе с любимым счётом своего тренера
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:22, ред.
Доброй ночи.
Необходимо проверить актуальность указанного в анкете электронного почтового ящика и доступа к нему. Также, в анкете теперь точный адрес проживания указывать не нужно (индекс в том числе), достаточно дом или район. Вся необходимая информация для получения приза, будет отправлена вам на электронную почту. Не забывайте проверять ваш ящик в течении месяца.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:15
Здравствуйте. Прочитал , что изменился способ получения призов (надо указывать почту). Не ясно если электронную то она у меня указана, ну а если почтовый индекс то где его писать? ( не нашёл нужной графы ни на моей странице не в настройках). Пару месяцев назад получил приз без проблем по этому не "дёргался". А сейчас решил уточнить.
Гость
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