В Марокко провели свой парад после 4-го места на ЧМ-2022

Болельщики сборной Марокко встретили национальную команду после возвращения домой.
Десятки тысяч ликующих людей приветствовали свою сборную в Рабате, столице Марокко.
Фанаты заполнили площади и выстроились вдоль проспектов и улиц в городе и его окрестностях, зажигая фаеры, размахивая флагами, танцуя под бой барабанов и аплодируя, когда автобус с открытым верхом, везущий игроков, въехал в столицу в сопровождении полиции.
Футболисты и главный тренер Валид Реграги махали руками, посылали воздушные поцелуи болельщикам и делали селфи на фоне толпы.