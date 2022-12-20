В Марокко провели свой парад после 4-го места на ЧМ-2022

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вчера, 23:23

Болельщики сборной Марокко встретили национальную команду после возвращения домой.

Десятки тысяч ликующих людей приветствовали свою сборную в Рабате, столице Марокко.

Фанаты заполнили площади и выстроились вдоль проспектов и улиц в городе и его окрестностях, зажигая фаеры, размахивая флагами, танцуя под бой барабанов и аплодируя, когда автобус с открытым верхом, везущий игроков, въехал в столицу в сопровождении полиции.

Футболисты и главный тренер махали руками, посылали воздушные поцелуи болельщикам и делали селфи на фоне толпы.