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«Палмейрас» отказался подписать Клаудиньо из-за высокой цены

сегодня, 12:08

«Палмейрас» отказался от идеи подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации источника, петербуржцы запросили более 20 млн евро за игрока. Эта сумма является неподъёмной для бразильского клуба.

Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» действует до 2027 года.

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Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:06
Клава, чем тебе плохо в Зените? Оставайся! Деньги (и не малые) капают ...
ABir
ABir
сегодня в 12:25
Похоже для него надо искать другой клуб
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:17
Это Бразилия...
"Палмейрас" лишь раз в истории купил игрока дороже 10 млн евро...
Глупо продавать в Тулу "Тульские пряники"...по цене в 2 раза дороже чем в самой Туле....
1 984
1 984 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:15
Кстати, так как данная группа не участвует в основном розыгрыше может есть смысл отменить минимальный порог участников, или хотя бы снизить до пяти. Это позволит группе не зависеть от одного участника.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:14, ред.
Газпром, Наше достояние, - "Берегите его"!)
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