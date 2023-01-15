«Палмейрас» отказался подписать Клаудиньо из-за высокой цены

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сегодня, 12:08

«Палмейрас» отказался от идеи подписать полузащитника «Зенита» .

По информации источника, петербуржцы запросили более 20 млн евро за игрока. Эта сумма является неподъёмной для бразильского клуба.

Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» действует до 2027 года.