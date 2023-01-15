«Палмейрас» отказался подписать Клаудиньо из-за высокой цены

«Палмейрас» отказался от идеи подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
По информации источника, петербуржцы запросили более 20 млн евро за игрока. Эта сумма является неподъёмной для бразильского клуба.
Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» действует до 2027 года.
"Палмейрас" лишь раз в истории купил игрока дороже 10 млн евро...
Глупо продавать в Тулу "Тульские пряники"...по цене в 2 раза дороже чем в самой Туле....
"Палмейрас" лишь раз в истории купил игрока дороже 10 млн евро...
Глупо продавать в Тулу "Тульские пряники"...по цене в 2 раза дороже чем в самой Туле....