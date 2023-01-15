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Президент «Торпедо» оценил возможность подписания Дзюбы

сегодня, 10:59

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось о том, что футболист отправится на сборы с московской командой.

Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артёмом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем.

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Все комментарии
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 12:37
Не та команда для него. Пусть попробует в другой стране.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:28
А не многовато ли "клонов" в группе Альберта?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:23, ред.
Спасибо!
Мну всегда верил в справедливость железного жезла Закона в руках модераторов соккера! Аминь!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:11
Здравствуйте. Восстановил те комментарии что были удалены в этом месяце по этой причине. Впредь на Вас это правило не будет распространяться при условии что будете играть в группе без призов либо не будете играть ни в какой группе, в так как обоих случаях очки для ставок Вы зарабатывать не будете. Всего доброго.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:08
Да что здесь скрывать?
Как будто Месси берут.
Гость
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