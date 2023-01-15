Президент «Торпедо» оценил возможность подписания Дзюбы

Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего .

Ранее сообщалось о том, что футболист отправится на сборы с московской командой.

Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артёмом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем.