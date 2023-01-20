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«Реал» обыграл «Вильярреал», проигрывая после первого тайма 0:2

сегодня, 00:57
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Вильярреал» проиграл «Реалу» в матче 1/8 финала Кубка Испании (2:3).

Счёт на 4-й минуте открыл Этьенн Капу. Самуэль Чуквуэзе на 42-й удвоил преимущество хозяев. На 57-й Винисиус сократил отставание «сливочных» в счёте. Гости отыгрались усилиями Эдера Милитао на 69-й. Даниэль Себальос на 86-й принёс мадридцам победу.

«Реал» вышел в четвертьфинал турнира.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:18
Анчи в который раз делает отличные замены (Асенсио и Себальос)
9gtbh42tuveu
9gtbh42tuveu
сегодня в 01:56
Чуть второй раз подряд не попали сливочные подлодке
pe7xxttjjsdr
pe7xxttjjsdr
сегодня в 01:41
Реал с победой!
Как всегда на характере!
4ecTHbIu
4ecTHbIu
сегодня в 01:25, ред.
Как и предполагали многие любители футбола, матч Вильярреал -Реал Мадрид получился событийным и с элементами драмы. Королевский клуб подошел к делу основательно и выставил боевой состав. Правда, это не помогло в первом тайме, который был проигран со счетом 0:2. Учитывая, что у Реала очень опытные футболисты, то они знают, как себя подготовить к такому матчу. Хотя надо признать, что и у Вильярреала команда немолодая и с опытными исполнителями.
С волевой победой!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:20
Да это же реально, Реал !!!)
С ПОБЕДОЙ РЕАЛ !!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:09
Браво, Реал! Хотелось бы написать и на этом остановиться. Но… отвратительные 5 таймов мы посмотрели. Вильярреал - Барселона - первый тайм Вильярреал.

Игрок матча, как по мне, Камавинга. Очень разноплановый игрок, старался весь матч.

Ну а джокер игры - Себальос. Блин, пожалуйста, продлите контракт Дани. Весь сезон играет великолепно почти в каждый свой выход на поле. Очень напоминает Модрича лет 10 назад.

В общем, валидол в футболе - это чудесно. Но два матч подряд то проиграли, и никаким камбэком и не пахло..

Удачной жеребьевки!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:05
Реал реально удивил в этом матче - вырвал победу после 0 - 2.
Гость
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