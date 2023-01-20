«Реал» обыграл «Вильярреал», проигрывая после первого тайма 0:2

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сегодня, 00:57

«Вильярреал» проиграл «Реалу» в матче 1/8 финала Кубка Испании (2:3).

Счёт на 4-й минуте открыл Этьенн Капу. Самуэль Чуквуэзе на 42-й удвоил преимущество хозяев. На 57-й Винисиус сократил отставание «сливочных» в счёте. Гости отыгрались усилиями Эдера Милитао на 69-й. Даниэль Себальос на 86-й принёс мадридцам победу.

«Реал» вышел в четвертьфинал турнира.