«Реал» обыграл «Вильярреал», проигрывая после первого тайма 0:2

«Вильярреал» проиграл «Реалу» в матче 1/8 финала Кубка Испании (2:3).
Счёт на 4-й минуте открыл Этьенн Капу. Самуэль Чуквуэзе на 42-й удвоил преимущество хозяев. На 57-й Винисиус сократил отставание «сливочных» в счёте. Гости отыгрались усилиями Эдера Милитао на 69-й. Даниэль Себальос на 86-й принёс мадридцам победу.
«Реал» вышел в четвертьфинал турнира.
Игрок матча, как по мне, Камавинга. Очень разноплановый игрок, старался весь матч.
Ну а джокер игры - Себальос. Блин, пожалуйста, продлите контракт Дани. Весь сезон играет великолепно почти в каждый свой выход на поле. Очень напоминает Модрича лет 10 назад.
В общем, валидол в футболе - это чудесно. Но два матч подряд то проиграли, и никаким камбэком и не пахло..
Удачной жеребьевки!
Игрок матча, как по мне, Камавинга. Очень разноплановый игрок, старался весь матч.
Ну а джокер игры - Себальос. Блин, пожалуйста, продлите контракт Дани. Весь сезон играет великолепно почти в каждый свой выход на поле. Очень напоминает Модрича лет 10 назад.
В общем, валидол в футболе - это чудесно. Но два матч подряд то проиграли, и никаким камбэком и не пахло..
Удачной жеребьевки!
С волевой победой!
С волевой победой!