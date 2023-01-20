Форвард «Ювентуса» предложил свои услуги «Реалу»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович готов перейти в «Реал». Сообщается, что сербский футболист предложил через агента свои услуги мадридскому гранду.
Известно, что «Реал» сейчас раздумывает над подписанием долгосрочной замены 35-летнему форварду Кариму Бензема, который вскоре может уйти из клуба.
Реал или какой-нибудь ещё клуб сам должен быть заинтересован в футболисте, а не наоборот. А таким "предложением своих услуг" другому клубу, Влахович откровенно плюёт на команду, на партнёров, на тренера, на болельщиков.
И кто после этого захочет с ним выходить и играть за Юве? Это равносильно тому интервью Роналду в адрес тренера МЮ и его футболистов. Хочешь уйти из команды, то, в первую очередь, иди и разговаривай с руководством, а не предлагай свои услуги!
Реал или какой-нибудь ещё клуб сам должен быть заинтересован в футболисте, а не наоборот. А таким "предложением своих услуг" другому клубу, Влахович откровенно плюёт на команду, на партнёров, на тренера, на болельщиков.
И кто после этого захочет с ним выходить и играть за Юве? Это равносильно тому интервью Роналду в адрес тренера МЮ и его футболистов. Хочешь уйти из команды, то, в первую очередь, иди и разговаривай с руководством, а не предлагай свои услуги!
Пока Аллегри в хате у Юве , только деградация !(((
Пока Аллегри в хате у Юве , только деградация !(((