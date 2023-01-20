Форвард «Ювентуса» предложил свои услуги «Реалу»

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сегодня, 12:57

Форвард «Ювентуса» готов перейти в «Реал». Сообщается, что сербский футболист предложил через агента свои услуги мадридскому гранду.

Известно, что «Реал» сейчас раздумывает над подписанием долгосрочной замены 35-летнему форварду Кариму Бензема, который вскоре может уйти из клуба.