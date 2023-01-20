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Форвард «Ювентуса» предложил свои услуги «Реалу»

сегодня, 12:57

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович готов перейти в «Реал». Сообщается, что сербский футболист предложил через агента свои услуги мадридскому гранду.

Известно, что «Реал» сейчас раздумывает над подписанием долгосрочной замены 35-летнему форварду Кариму Бензема, который вскоре может уйти из клуба.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:06, ред.
Что значит, предложил свои услуги? Свои услуги предлагают падшие женщины, а у Влаховича действующий контракт с Юве до 2026 года!

Реал или какой-нибудь ещё клуб сам должен быть заинтересован в футболисте, а не наоборот. А таким "предложением своих услуг" другому клубу, Влахович откровенно плюёт на команду, на партнёров, на тренера, на болельщиков.

И кто после этого захочет с ним выходить и играть за Юве? Это равносильно тому интервью Роналду в адрес тренера МЮ и его футболистов. Хочешь уйти из команды, то, в первую очередь, иди и разговаривай с руководством, а не предлагай свои услуги!
adekvat
adekvat ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 19:30
Реал может не переживать желающих хоть пруд пруди. Мбаппе спит и видит Реал и ещё много кто, а тут серб какой-то.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 18:03
Устал у Аллегри в обороне коптиться )) Решил и в атаке поиграть. Отличный выбор, здоровые амбиции. Ветераны и атмосфера «Реала» сделают даже из хромого суперзвезду.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:12
А вдруг
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:58
А почему и нет?
Виталий Романчук
Виталий Романчук ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:40
В бывшем клубе он прогрессировал а сейчас хуже не стал но и не развивается
Виталий Романчук
Виталий Романчук ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 16:36, ред.
Согласен лучше он не станет но если Влаховичь хочет играть за Реал ему надо переходить сейчас пока играет Бензема чтоб набраться опыта мотивации и самое главное стремление к победе.
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 15:26
Не самый плохой вариант для Реала.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 14:46
Лучше конечно ему уйти, Аллегри ничего не даст.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:28
Бензема трудно будет заменить даже Влаховичу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:02
Пускай попробует, за спрос деньги не берут...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:57
Как вариант на замену Кариму
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:52
Реалу после Йовича уже стремно сербов подписывать) можно взять в аренду до конца сезона, а там дальше видно будет
Boricku
Boricku
сегодня в 13:39
Дзюбиньоса надо брать, забивака !
8v4cp2vhkps3
8v4cp2vhkps3
сегодня в 13:30
А Реалу он будет нужен?
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:26
Реал не захочет, пусть ищет в другом месте.
dikalot
dikalot
сегодня в 13:25
Душан душевно предложил свои услуги Реалу.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:17
Реалу стоит подумать, не самых плохой вариант
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:17, ред.
Да ,бежать тебе нужно и чем быстрее тем лучше.
Пока Аллегри в хате у Юве , только деградация !(((
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