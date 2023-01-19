В «Реале» ждут Мбаппе и Беллингема. Но слабые звенья команды в другой линии

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вчера, 21:36

Анчелотти сильно разозлился, проиграв «Барселоне».

«Нет ничего легче, чем игра в обороне»

Карло выводил похожую формулу ранее. Тренер «Реала» считает, что самая простая фаза игры в футбол – оборона. Можно спорить, но не забывайте, что Анчелотти — чемпион всего на свете. Проиграл на днях первый свой финал за тринадцать лет, выигрывал часто. После неудачи с «Барселоной» в Суперкубке итальянец настаивает, что пяти из шести последних голов в ворота Куртуа могло не быть, сыграй его команда осторожнее.

Хвалит резервиста Начо и ждёт его помощи в центре. Отмечает прогресс молодого Тобиаса – флангового защитника, бразильца из второго состава, арендованного у «Шахтёра». Также тренер отметил проблемы со здоровьем у Одриосолы, Васкеса и Карвахаля. Достаточно неприятностей, связанных с флангами, чтобы обратить на них внимание. Против «Барселоны» не было грамотной работы латералей во всех фазах игры.

Менди ошибался в обороне раньше. Универсальный Алаба в «Реале» лишь трижды играл слева в защите в Ла Лиге. Также без мяча важно, что Родриго и Винисиус располагаются высоко, могут увлечься и забыть отработать в прессинге. Бензема, когда физически в порядке, опускается ближе к первой линии отбора, но «Реал» остается уязвимым к атакам по флангам. Разговор об усилении двух краев, если Карвахаль не наберет форму.

Одриосолу отправляли в Италию, где им интересуются сразу несколько клубов. Васкесу пора определяться, нравится ли ему роль запасного на чужой позиции. А Менди так и вовсе планировали убрать из состава прошлым летом, но не сумели подписать замену и не нашли покупателей. Анчелотти понимает, что Эдер может подстраховать справа, а на беду Алаба или Рюдигер сыграют слева, но оборона команды частенько не радует.

Особенно с учетом, что Кроос и Модрич после паузы не показали свежий футбол, чтобы сместить акцент на треугольник в полузащите, который раньше брал удар на себя, особенно во времена, когда лучший футбол в жизни показывал Каземиро. «Реалу» прошлой весной пришлось терпеть удары судьбы и других фаворитов ЛЧ ради попадания в новый финал. А теперь нельзя вылетать от заблудшего и прекрасно знакомого «Ливерпуля».

«Летом попрощаются с легендой»

Фраза журналиста Педрероля. Хосеп узнал от своих знакомых в клубе, что финансовое положение «Реала» заставит выбирать между Бензема, Модричем и Кроосом. Кто-то должен уйти. Легендарный Гути настаивает, что пора прощаться с Модричем. Мол, возраст сказывается, полузащитник великий, но если завязать игру на старичков, не дополняя Тчуамени молодыми, вроде Беллингема и Камавинги, то можно заиграться.

Также в «Реале» переживают, что зависимость от Бензема обернется проблемами. Карим в вечной основе, ему не было смысла подыскивать сильного конкурента. А теперь видно, что Винисиус и Родриго пока не готовы вести за собой весь сезон. Да и новичок Эндрик – ребенок. Нет гарантий, что заиграет. Или что не «поймает звезду», если наоборот приживется. Фанаты ведь обвиняют Винисиуса, что зазнался после успехов.

Так что Пересу придется выбрать «лишнюю легенду». У Бензема стало меньше голов, что частично объясняется травмой, но если Мбаппе по-прежнему входит в планы «Реала» — Холанда достать сложнее, то придется вспомнить о финансовых ограничениях. Перес готовится к войне за Беллингема, а в идеале также за Мбаппе. И вот с последним связана трансферная задача, с которой начали этот разговор – вопрос правильных латералей.

«До скорой встречи, мой друг»

Это послание от Хакими к Мбаппе перед матчем со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира. Но аналогичную фразу мог услышать также Анчелотти после общения с Роналдо. Бразилец обхаживает папу Карло, чтобы тот согласился летом возглавить сборную Бразилии. Если результаты «Реала» не убедят Переса – не выйдут в финал Лиги чемпионов и проиграют «Барселоне» в Ла Лиге, то Флорентино найдет нового тренера.

Анчелотти прав, что «Мадрид» переходит от одной эпохи к другой. Именно поэтому короткие перебои в игре не являются неожиданными. Но как Зидан был неподходящим наставником для транзита – вспомните, как Зинедин любил играть одним и тем же составом, иногда резервисты на него открыто обижались, так папа Карло может не найти нужных слов и аргументов, когда «Реал» останется без Бензема, Модрича и Крооса.

Не стоит забывать, что уже ушли Варан, Рамос, Каземиро, Бэйл, Роналду и Марсело. Карвахаль стареет, а если заманить Мбаппе, то можно параллельно вести переговоры с его другом Хакими. А вот слева у «Реала» минимум четыре неплохих варианта. Мечтают о Дэвисе, но агент Алабы выел Кану печень, поэтому в «Баварии» могут из принципа не отпустить канадца в «Реал». К тому же Альфонсо не идеально играет в обороне.

Альтернативы из Испании, причем оба воспитывались в «Реале», но им не доверяли ранее. Помним, как Карвахаль стажировался в «Байере». Перес задумался о возвращении или Франа Гарсии из «Райо Вальекано», или Мигеля Гутьерреса из «Жироны». Молодые футболисты, перспективные, но не звездные. А вот Тео Эрнандес из «Милана», учитывая прошлое в «Реале» и достойную связку с Мбаппе в сборной – неплохой вариант.

В случае трансферов Мбаппе, Хакими, Дэвиса и Беллингема увидим старый подход Переса – подписание «Галактикос». Но вряд ли на серию таких новичков хватит денег. Так что альтернативные кандидаты будут, причем не только бывшие футболисты «Реала». Легенды точно уйдут, важно грамотно провести смену поколений. Причем стоит учитывать, что не все заиграют. Например, Алаба и Рюдигер не смотрятся идеально.