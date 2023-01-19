«Челси» близок к трансферу английского полузащитника ПСВ за 40 млн евро

ПСВ готов продать полузащитника Нони Мадуеке в «Челси», сообщает журналист Рик Элфринк.
Цена за футболиста может составить 40 миллионов евро.
20-летний футболист родился в английском Барнете. В июне 2018 года перешёл в академию ПСВ.
ПСВ готов продать полузащитника Нони Мадуеке в «Челси», сообщает журналист Рик Элфринк.
Цена за футболиста может составить 40 миллионов евро.
20-летний футболист родился в английском Барнете. В июне 2018 года перешёл в академию ПСВ.
Гакпо в Ливер, Мадуэке в «Челси», до 100м выручат, но сначала должны быть согласованы все детали устных договорённостей по Мадуэке в полноценный контракт.
Гакпо в Ливер, Мадуэке в «Челси», до 100м выручат, но сначала должны быть согласованы все детали устных договорённостей по Мадуэке в полноценный контракт.