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«Челси» близок к трансферу английского полузащитника ПСВ за 40 млн евро

вчера, 20:13

ПСВ готов продать полузащитника Нони Мадуеке в «Челси», сообщает журналист Рик Элфринк.

Цена за футболиста может составить 40 миллионов евро.

20-летний футболист родился в английском Барнете. В июне 2018 года перешёл в академию ПСВ.

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Все комментарии
4ecTHbIu
4ecTHbIu
сегодня в 01:07
Он уже на чемоданах, очень скоро поедет в Лондон в Челси на медосмотр. Хоть ПСВ и собирается продать игрока с огромным потенциалом, но у клуба определенно еще есть и амбиции и возможности укрепиться до 1 февраля.
Гакпо в Ливер, Мадуэке в «Челси», до 100м выручат, но сначала должны быть согласованы все детали устных договорённостей по Мадуэке в полноценный контракт.
протон
протон
сегодня в 00:07
До травмы в начале ещё прошлого сезона игрок молодежной сборной Англии Нони Мадуэке котировался скаутами чуть ли не главным талантом голландской лиги, но потом травмы остановили его кураж, после этого он так былую форму и не набрал. Игрок обалденного таланта, мощный, техничный, но подвержен травмам. Тогда за него просили 50 миллионов фунтов, и не сказать что это было неадекватно (очень Дортмунд хотел его подписать два года назад), но вот сейчас в нынешнем его состоянии 40 миллионов за него многовато, где-то реальный ценник его должен быть 20-25 миллионов, но не более конечно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:25
Мадуеке сезона 20/21 был шикарен. Ворвался во взрослый футбол, разрывая всех на своем правом фланге. Далее был так же хорош в сезоне 21/22 и казалось что вот вот и перейдет в какой нибудь большой топ клуб, но после в карьере игрока наступила черная полоса. Пошли мелкие травмы, а после и вовсе вылетел на длительный срок. Сейчас он показывает не столь яркий футбол, но все равно пытается выйти на прежний уровень. Хоть Челси и является нашим соперником по АПЛ, но лично я буду рад если Мадуэке заиграет там и выйдет на пик карьеры!
drug01
drug01
вчера в 20:35
Цена нормальная надо смотреть игру
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:19
Челси открыл Сезам что ли?
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