«Барселона» упустила Гедеша. Игрок выбрал другой клуб

«Барселоне», судя по всему, не удастся заполучить форварда «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеша.
Наставник каталонцев Хави хотел с помощью этого игрока заменить ушедшего в «Атлетико» Мемфиса Депая, но планам «Барсы» помешала «Бенфика».
Лиссабонский клуб в последний момент вмешался в борьбу за футболиста и переманил его к себе. «Бенфике» удалось договориться с «Вулверхэмптоном» об аренде до конца сезона.
Правда, возможно, что игрок выбрал футбол вместо лавочки...
Правда, возможно, что игрок выбрал футбол вместо лавочки...