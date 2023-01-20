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«Барселона» упустила Гедеша. Игрок выбрал другой клуб

сегодня, 08:57

«Барселоне», судя по всему, не удастся заполучить форварда «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеша.

Наставник каталонцев Хави хотел с помощью этого игрока заменить ушедшего в «Атлетико» Мемфиса Депая, но планам «Барсы» помешала «Бенфика».

Лиссабонский клуб в последний момент вмешался в борьбу за футболиста и переманил его к себе. «Бенфике» удалось договориться с «Вулверхэмптоном» об аренде до конца сезона.

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Все комментарии
wrathofkillx
wrathofkillx
сегодня в 15:49
Ну объективно Гедеш для Барсы - скамеечник
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:42
Парень выбрал футбол, а не лавку.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:39
Найдут другого,еще лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:14
Барсе надо было не разглагольствовать, а брать игрока.
Правда, возможно, что игрок выбрал футбол вместо лавочки...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:49
Пусть в Бенфике научиться играть,потом заберут в Барселону
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 11:14
Состав Барсы выбран уже, не все будут играть.
drug01
drug01
сегодня в 10:19
Видно переманили деньгами и игрой
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:14
Не хочет шлифовать скамейку
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:02
Когда проблемы с деньгами есть трудно привлечь хорошего игрока.
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