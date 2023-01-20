«Барселона» упустила Гедеша. Игрок выбрал другой клуб

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сегодня, 08:57

«Барселоне», судя по всему, не удастся заполучить форварда «Вулверхэмптона» .

Наставник каталонцев хотел с помощью этого игрока заменить ушедшего в «Атлетико» Мемфиса Депая, но планам «Барсы» помешала «Бенфика».

Лиссабонский клуб в последний момент вмешался в борьбу за футболиста и переманил его к себе. «Бенфике» удалось договориться с «Вулверхэмптоном» об аренде до конца сезона.