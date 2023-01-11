«Спартак» надолго потерял Промеса. Возможно, пропустит все сборы, даже в Турции

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вчера, 10:53

Если причина криминальная – в Белеке вряд ли сыграет.

Лидер команды остался без важных сборов

Пауза ещё дольше, чем обычно, что скажется на функциональном состоянии игроков. Промесу 31 год, не мальчик, чтобы сохранить форму на отдыхе в Москве. Ходил по магазинам и праздновал 4 января день рождения в кругу семьи. Веселился с кальяном и нехитрыми песенками, которые любит зачитывать. Нравятся они, похоже, только его другу Зиешу, но нам важнее футбольная составляющая.

По версии «Спартака», у Промеса 10 января появились «медицинские показания», которые мешают восстанавливаться в ОАЭ . И не помешают тренироваться в Москве, готовиться с молодежным составом. Хорошая новость одна — нет конфликта между Промесом и Абаскалем. Давно друг друга не видели. Гильермо отдыхал с беременной женой за пределами России, никаких разногласий нет.

Хотя медицинский осмотр футболисты «Спартака» пройдут сегодня-завтра, наперед сообщили, что Промес вне заявки. Пропустит два сбора в ОАЭ по одиннадцатое февраля. Речь о ключевом футболисте, который сможет подтянуть физическую форму в тренажерном зале, но не будет участвовать в тактических занятиях и спаррингах, налаживая связи с напарниками, в том числе, малознакомыми.

Криминальная версия точно самая логичная

Королевство Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты 29 августа 2021 года подписали договор об экстрадиции. 31 октября прошлого года подмахнули еще одну пачку документов. Нидерланды называют ОАЭ «ключевым партнером в борьбе с организованной преступностью». Голландский министр юстиции и безопасности подчеркнул:

Международная торговля наркотиками – золотая жила с точки зрения незаконных доходов. Мы не можем позволить преступникам избежать правосудия, убежав в другую страну, откуда продолжают злоупотреблять мировой финансово-экономической структурой.

Поскольку Дубай выбирают преступники из разных стран мира из-за климата и роскошных условий, то Нидерландам важно получить инструмент выдачи людей, связанных с ОПГ в Европе. Год назад обнародовали записи, на которых якобы Промес общается со своим отцом. На них мужчина говорит о желании убить двоюродного брата.

Квинси уже проиграл родственнику гражданский иск – присудили компенсацию, но криминальные дела серьезнее. Бельгийские и голландские прокуроры допускают, что Промес связался с плохими людьми. Те переправляли партию кокаина весом 4 000 килограммов. Бельгийская полиция обнаружила груз в апреле 2020 года в Антверпене, что славно – никто не травился гадостью.

Но когда речь о грузе стоимостью в 120 млн евро на оптовом черном рынке, то финансовых ниточек хватает. Телефон Промеса прослушивали – значит, судья счел такую меру необходимой. Прокуроры воспользуются возможностью приписать футболисту-миллионеру участие в сделках друзей. Например, если одалживал братухам деньги на «бизнес», а бизнес оказался торговлей кокаином, то выдадут ордер на арест.

Из обвиняемого легко могут сделать важным свидетелем. Статьи жесткие – торговля наркотиками, отмывание денег и участие в преступной организации. Даже разрезанное ножом колено кузена, который оскорблял тетю Промеса – маму этого самого брата, меркнет с точки зрения права. Экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды вступает в силу постепенно, но юристы, похоже, посоветовали не испытывать судьбу.

Вряд ли голландский министр юстиции упустил бы возможность задержать бывшего игрока сборной, заработав политические баллы. Вот только из Турции тоже есть выдача. Третий сбор «Спартака» пройдет в Белеке по 20 февраля. А 22 февраля у «Спартака» первый матч с «Локомотивом» в Кубке России. Если останутся «медицинские показания», то скорее увидим Квинси в основе лишь в ответном кубковом дерби 27 февраля.

Пропуск сборов всегда влияет на футболиста

Тренеры разного уровня аргументируют неважную игру футболистов пропуском сборов. Так почему «Спартак» не выбрал для подготовки страну, где нет выдачи в Нидерланды? Например, Саудовскую Аравию или Катар. Похоже, из-за спаррингов. «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» будут в ОАЭ . Вот только Промес – центральная фигура, без него подготовка априори неполноценная. Некоторые эксперты заявляют, что ничего страшного не произошло, но это неправда.

Промесу важно сыграться с Бальде, вернуть связи с Мартинсом и Мозесом. Зиньковский, Мелешин и Зорин не имеют телепатической связи с Квинси, как и молодой Пруцев. Много перестановок, чтобы опытному голландцу было легко влиться в основу 22 февраля без сборов или с недельной подготовкой в Турции, где остальные футболисты основы сбавят обороты, ведь получат основные нагрузки в ОАЭ . Промес, если кто забыл, автор 14 мячей и 6 ассистов в 16 турах РПЛ .

Также непонятно, как на его моральное состояние давит тень криминальных обвинений. Один суд уже идет, второй прокуратура готовит. Всегда грустно читать новости, что задержали того или иного бывшего футболиста в делах, связанных с наркотиками. А в этом случае, если суд сочтет подозреваемого человека виновным – пока на первое место ставим презумпцию, то всю жизнь прятаться в России футболист не сможет, ведь срок будет серьезным.

Раз Кокорина и Мамаева жестко критиковали в России за бытовые драки до вердикта – мерзкие поступки, но по букве закона светила компенсация ущерба и условный срок, то разве Промес вне критики? Точно влез в драку с родственником, раз гражданский суд признал вину. Точно общался с обвиняемыми в торговле тоннами наркотиков, раз судья разрешил прослушивать телефон игрока. Квинси – крутой игрок, но в Москве сидит не только из-за любви к «Спартаку».