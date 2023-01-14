Тренер ПСЖ прокомментировал воссоединение Мбаппе и Месси в составе команды

Наставник ПСЖ Кристоф Гальтье доволен тем, что все звезды его команды наконец-то вернулись в состав после отдыха, связанного с ЧМ-2022. Пару дней назад к команде присоединился Килиан Мбаппе, который получил выходные в начале января.
Очень хорошо, что они воссоединились! Килиан был хорошо встречен и Месси, и Неймаром.
Наш состав целых два месяца не мог полностью собраться. Теперь же игроки снова начинают восстанавливать связи. Мы должны вновь обрести радость от игры и взаимодействия на поле.
Мбаппе готов играть. Он хорошо восстановился. Не думаю, что поражение в финале ЧМ как-то до сих пор влияет на него. Килиан ведет себя как настоящий профессионал и вновь готов нам помогать.