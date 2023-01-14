Тренер ПСЖ прокомментировал воссоединение Мбаппе и Месси в составе команды

Наставник ПСЖ доволен тем, что все звезды его команды наконец-то вернулись в состав после отдыха, связанного с ЧМ -2022. Пару дней назад к команде присоединился , который получил выходные в начале января.

Очень хорошо, что они воссоединились! Килиан был хорошо встречен и Месси, и Неймаром.

Наш состав целых два месяца не мог полностью собраться. Теперь же игроки снова начинают восстанавливать связи. Мы должны вновь обрести радость от игры и взаимодействия на поле.