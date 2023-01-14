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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2022/2023

Тренер ПСЖ прокомментировал воссоединение Мбаппе и Месси в составе команды

вчера, 16:24

Наставник ПСЖ Кристоф Гальтье доволен тем, что все звезды его команды наконец-то вернулись в состав после отдыха, связанного с ЧМ-2022. Пару дней назад к команде присоединился Килиан Мбаппе, который получил выходные в начале января.

Очень хорошо, что они воссоединились! Килиан был хорошо встречен и Месси, и Неймаром.

Наш состав целых два месяца не мог полностью собраться. Теперь же игроки снова начинают восстанавливать связи. Мы должны вновь обрести радость от игры и взаимодействия на поле.

Мбаппе готов играть. Он хорошо восстановился. Не думаю, что поражение в финале ЧМ как-то до сих пор влияет на него. Килиан ведет себя как настоящий профессионал и вновь готов нам помогать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:08
просто работать
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:12
У Меськи проблема-зарплата Роналду ,а не ПСЖ!!!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 18:02
Такой игрой как показывала Франция 70 минут, любая другая боле или менее организованная сборная наколотилабы минимум 4 мяча. И ушлабы в глухую организованную защиту. Не факт что Франция стала бы чемпионом еслиб не Аргентина.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:59
Как же они ненавидят друг друга...
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:51
Главное чтобы не в ущерб
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:47
Мбаппе не стоит так сильно расстраиваться. Все-таки он проиграл в финале самому Месси. Если бы против Килиана вышел в решающем матче любой другой игрок, то француз наверняка взял бы трофей!
rf4376dwdjtj
rf4376dwdjtj
вчера в 16:36
Это верный знак к успеху
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:31
Думаю, что они профи и не стоит смешивать сборные и клубные дела... удачи ПСЖ, особенно в ЛЧ.
Гость
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