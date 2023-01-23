Кейн готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»

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сегодня, 12:12

Нападающий планирует продлить соглашение с клубом.

Действующий контракт игрока с лондонцами истекает летом 2024 года. С 2021-го стороны не вели переговоров о новом соглашении. Во время чемпионата мира игрок и клуб решили отложить этот вопрос. Ожидается, что диалог продолжится после закрытия трансферного окна, Кейн готов заключить новое соглашение со «шпорами».

Нападающему важно понимать, каковы амбиции команды. Его решение будет во многом зависеть от выступления «Тоттенхэма» в Кубке Англии и Лиге чемпионов, а также от того, какие футболисты пополнят состав коллектива.

Представители Кейна пока что не вели предметных переговоров на предмет его трансфера, игрок настроен на завоевание трофеев в составе «Тоттенхэма». Если стороны не смогут прийти к общему решению по новому договору, то лондонцам предстоит решить, продавать ли Кейна летом 2023 года.