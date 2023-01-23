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Кейн готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»

сегодня, 12:12

Нападающий Харри Кейн планирует продлить соглашение с клубом.

Действующий контракт игрока с лондонцами истекает летом 2024 года. С 2021-го стороны не вели переговоров о новом соглашении. Во время чемпионата мира игрок и клуб решили отложить этот вопрос. Ожидается, что диалог продолжится после закрытия трансферного окна, Кейн готов заключить новое соглашение со «шпорами».

Нападающему важно понимать, каковы амбиции команды. Его решение будет во многом зависеть от выступления «Тоттенхэма» в Кубке Англии и Лиге чемпионов, а также от того, какие футболисты пополнят состав коллектива.

Представители Кейна пока что не вели предметных переговоров на предмет его трансфера, игрок настроен на завоевание трофеев в составе «Тоттенхэма». Если стороны не смогут прийти к общему решению по новому договору, то лондонцам предстоит решить, продавать ли Кейна летом 2023 года.

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протон
протон
сегодня в 13:30
если не перейдет сейчас, то есть шанс остаться без трофеев.
DXTK
DXTK ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:25
А почему Кейн не тот ? если он идет вторым бомбардиром в АПЛ после Холанда с 15 голами и по системе гол+пас, это как вообще не в счет? Если Тоттенхэм не идет в четверке и проигрывает, не думаю что он в этом виноват.

Вот реально кто в этом сезоне сдал, так это Сон у которого всего 4 гола Даже их связка уже не работает, и возможно в этом виноват Конте.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:15
Если Кейн хочет уйти держать его не нужно, пускай уходит, если он хочет и дальше защищать цвета клуба пускай остается. тут однозначно выбор за ураганом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:53
В последнее время он уже не тот. Готов ли Тоттенхэм?
Гость
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