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«Милан» хочет подписать форварда «Челси»

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 04:42
Пусть уходит куда угодно и лечится в другом месте. Не игрок, а травматик.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:15
Хороший игрок Пулишич, только часто травмируется.... думаю многие кто не заиграли в Челси, заиграют покинув Лондон. Пулишичу стоит перейти в Лидс к Джесси Маршу. Там помимо тренера есть еще несколько соотечественников Кристиана, может этот фактор пошел бы на пользу игроку.
А вот кого бы из Челси я предложил Милану, так это Хаким Зиеш. Думаю этот игрок подойдет Милану идеально!
Гость
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