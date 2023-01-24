«Милан» хочет подписать форварда «Челси»

«Милан» хочет подписать нападающего «Челси» Кристиана Пулишича.
Сообщается, что «Россонери» начали переговоры о трансфере игрока следующим летом.
24-летний американец провёл 21 матч в нынешнем сезоне и забил 1 гол.
«Милан» хочет подписать нападающего «Челси» Кристиана Пулишича.
Сообщается, что «Россонери» начали переговоры о трансфере игрока следующим летом.
24-летний американец провёл 21 матч в нынешнем сезоне и забил 1 гол.
А вот кого бы из Челси я предложил Милану, так это Хаким Зиеш. Думаю этот игрок подойдет Милану идеально!
А вот кого бы из Челси я предложил Милану, так это Хаким Зиеш. Думаю этот игрок подойдет Милану идеально!