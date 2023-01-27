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«Интер» планирует бесплатно подписать нападающего «Ливерпуля»

вчера, 17:16

«Интер» надеется летом бесплатно подписать соглашение с нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Договор бразильца с «красными» действует до лета 2023 года. Итальянцы хотят приобрести Фирмино на тот случай, если аренду нападающего Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», не продлят. Игроку «Ливерпуля» переход в «Интер» также интересен.

Англичане платят Фирмино 10 миллионов евро в год. Итальянцы готовы платить лишь 8 млн, если Фирмино на это согласится, то «Интер» сможет оформить этот переход, до вычета налогов клуб будет тратить 10,5 млн евро в год. Роберто в этом случае станет одним из самых высокооплачиваемых исполнителей в нынешнем составе «нерадзурри», но его оклад не будет выше, чем у Лукаку.

В текущем клубном сезоне Фирмино забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи в 21 поединке.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 22:46
Надеюсь,красным хватит ума продлить Бобби.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:14
А Кейта, Чемберлена не хотят взять.
Вообще сейчас у Ливерпуля перебор в атакующей линии, пока усиления не оправдались, а Фирмино уже себя зарекомендовал.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:40, ред.
Вот его бы урвать к нам, отличная замена Жезусу пока тот травмирован.

Нкетиа в основе, а на замене Фирмино. Роберто трудяга плюс не смотря на возраст продолжает забивать, а самое главное готов сидеть и ждать своего шанса, не токсичный, это очень редкое качество для игроков которые добились многого.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:19
Посмотрим, думаю на него будут еще и другие претенденты
протон
протон
вчера в 17:32
Потрясающая возможная покупка. Несмотря на возраст Роберто способен выдать еще пару-тройку сезонов хай класса перед Бразильскими каникулами.
Лукаку слишком нерентабелен для итальянского клуба сейчас.
С Лукаку все уже понятно. Спасибо ему за прошлое, но в настоящем делать нечего
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:23
Надеюсь красные продлят Фермино
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