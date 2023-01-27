«Интер» планирует бесплатно подписать нападающего «Ливерпуля»

1674829004

вчера, 17:16

«Интер» надеется летом бесплатно подписать соглашение с нападающим «Ливерпуля» .

Договор бразильца с «красными» действует до лета 2023 года. Итальянцы хотят приобрести Фирмино на тот случай, если аренду нападающего Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», не продлят. Игроку «Ливерпуля» переход в «Интер» также интересен.

Англичане платят Фирмино 10 миллионов евро в год. Итальянцы готовы платить лишь 8 млн, если Фирмино на это согласится, то «Интер» сможет оформить этот переход, до вычета налогов клуб будет тратить 10,5 млн евро в год. Роберто в этом случае станет одним из самых высокооплачиваемых исполнителей в нынешнем составе «нерадзурри», но его оклад не будет выше, чем у Лукаку.

В текущем клубном сезоне Фирмино забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи в 21 поединке.