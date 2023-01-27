«Интер» планирует бесплатно подписать нападающего «Ливерпуля»

«Интер» надеется летом бесплатно подписать соглашение с нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Договор бразильца с «красными» действует до лета 2023 года. Итальянцы хотят приобрести Фирмино на тот случай, если аренду нападающего Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», не продлят. Игроку «Ливерпуля» переход в «Интер» также интересен.
Англичане платят Фирмино 10 миллионов евро в год. Итальянцы готовы платить лишь 8 млн, если Фирмино на это согласится, то «Интер» сможет оформить этот переход, до вычета налогов клуб будет тратить 10,5 млн евро в год. Роберто в этом случае станет одним из самых высокооплачиваемых исполнителей в нынешнем составе «нерадзурри», но его оклад не будет выше, чем у Лукаку.
В текущем клубном сезоне Фирмино забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи в 21 поединке.
Вообще сейчас у Ливерпуля перебор в атакующей линии, пока усиления не оправдались, а Фирмино уже себя зарекомендовал.
Вообще сейчас у Ливерпуля перебор в атакующей линии, пока усиления не оправдались, а Фирмино уже себя зарекомендовал.
Нкетиа в основе, а на замене Фирмино. Роберто трудяга плюс не смотря на возраст продолжает забивать, а самое главное готов сидеть и ждать своего шанса, не токсичный, это очень редкое качество для игроков которые добились многого.
Нкетиа в основе, а на замене Фирмино. Роберто трудяга плюс не смотря на возраст продолжает забивать, а самое главное готов сидеть и ждать своего шанса, не токсичный, это очень редкое качество для игроков которые добились многого.
Лукаку слишком нерентабелен для итальянского клуба сейчас.
С Лукаку все уже понятно. Спасибо ему за прошлое, но в настоящем делать нечего
Лукаку слишком нерентабелен для итальянского клуба сейчас.
С Лукаку все уже понятно. Спасибо ему за прошлое, но в настоящем делать нечего