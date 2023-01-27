«Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Арсенал»

«Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо.
Лондонцы предлагали 60 миллионов фунтов стерлингов. «Чайки» не хотят расставаться с этим футболистом зимой.
Ранее «Брайтон» отказал другому клубу АПЛ в трансфере Кайседо.
Эль-Ненни уже не тянет (да особо и не тянул никогда), Самби ещё не тянет, а Джака с Парти уже не мальчики. Плюс, Парти довольно хрустальный.
Эль-Ненни уже не тянет (да особо и не тянул никогда), Самби ещё не тянет, а Джака с Парти уже не мальчики. Плюс, Парти довольно хрустальный.