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«Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Арсенал»

вчера, 17:25

«Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо.

Лондонцы предлагали 60 миллионов фунтов стерлингов. «Чайки» не хотят расставаться с этим футболистом зимой.

Ранее «Брайтон» отказал другому клубу АПЛ в трансфере Кайседо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:02
Насколько я понимаю, "Арсенал" хочет купить как минимум двух полузащитников. Ибо в следующем сезоне ЛЧ и снова борьба за топ-4.

Эль-Ненни уже не тянет (да особо и не тянул никогда), Самби ещё не тянет, а Джака с Парти уже не мальчики. Плюс, Парти довольно хрустальный.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:31
Ломают парню карьеру, а может цену подымают
Вещий
Вещий
вчера в 18:22
думаю, что все правильно делают... такой и самим нужен...:))
Гость
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