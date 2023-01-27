Кубок Америки 2024 пройдёт в США, приглашены 6 команд из КОНКАКАФ

Кубок Америки 2024 состоится в США.
Известно, что на турнире, помимо 10 сборных из Южной Америки, сыграют 6 команд из КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Это решение принято в рамках сотрудничества между конфедерациями.
Ранее этот турнир проводился в США в 2016 году, тогда победила сборная Чили. Для участия в Кубке Америки 2024 команды из КОНКАКАФ должны будут пройти отбор в соответствующей региональной Лиге Наций. Этот турнир станет репетицией перед чемпионатом мира 2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США.
надо Карпину позвонить, хоть нет, расстроится!!!
надо Карпину позвонить, хоть нет, расстроится!!!