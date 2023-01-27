Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаКубок Америки 2024

Кубок Америки 2024 пройдёт в США, приглашены 6 команд из КОНКАКАФ

вчера, 21:31

Кубок Америки 2024 состоится в США.

Известно, что на турнире, помимо 10 сборных из Южной Америки, сыграют 6 команд из КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Это решение принято в рамках сотрудничества между конфедерациями.

Ранее этот турнир проводился в США в 2016 году, тогда победила сборная Чили. Для участия в Кубке Америки 2024 команды из КОНКАКАФ должны будут пройти отбор в соответствующей региональной Лиге Наций. Этот турнир станет репетицией перед чемпионатом мира 2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с marca.com Фото: Сайт frontofficesports.com
Слухи«Пари НН» шесть раз переносил медосмотр Дзюбы
Вчера, 19:58
Ливерпуль – синий, а Мадрид – красный. В футбольных городах вечные дерби фанатов
26 январяВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии3
Тен Хаг после матча с «Кристал Пэлас» подарил игрокам МЮ необычные подарки
24 января
Рамос продал свою лучшую лошадь королевской семье Саудовской Аравии
24 января
Бэйл сыграет на турнире по гольфу PGA Tour
24 января
Мбаппе повторил спорный жест Мартинеса
23 января Фото
Сортировать
Все комментарии
Храневец
Храневец ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:30
Нам не привыкать , пора уже с этим смириться !
ОПС
ОПС
сегодня в 04:55
Можно было и нпм там поприсутствовать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:56
Могли бы ради интереса и перечислить команды.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:36
Либо всех надо приглашать, либо никого.
shur
shur
вчера в 22:18
"Этот турнир станет репетицией перед чемпионатом мира 2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США." Ещё 4 года впустую,
надо Карпину позвонить, хоть нет, расстроится!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 21:51
Добрый вечер. Сегодня Вам начислялись очки для ставок за первые комментарии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 