Кубок Америки 2024 пройдёт в США, приглашены 6 команд из КОНКАКАФ

1674844284

вчера, 21:31

Кубок Америки 2024 состоится в США .

Известно, что на турнире, помимо 10 сборных из Южной Америки, сыграют 6 команд из КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Это решение принято в рамках сотрудничества между конфедерациями.