«Пари НН» шесть раз переносил медосмотр Дзюбы

«Пари НН» шесть раз переносил медицинское обследование нападающего Артёма Дзюбы.
Сложности возникали из-за сомнений руководства клуба по поводу поиска денег на зарплату игрока.
Ранее в «Пари НН» отреагировали на слухи о скором трансфере Дзюбы.
«Пари НН» шесть раз переносил медицинское обследование нападающего Артёма Дзюбы.
Сложности возникали из-за сомнений руководства клуба по поводу поиска денег на зарплату игрока.
Ранее в «Пари НН» отреагировали на слухи о скором трансфере Дзюбы.
То понос,то золотуха.
То понос,то золотуха.