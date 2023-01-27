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«Пари НН» шесть раз переносил медосмотр Дзюбы

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:51
Переход Дзюбы побьет по популярности переход Роналду.
ABir
ABir
сегодня в 06:43
Губернатор же уже принял решение по Дзюбе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:44
ФИФА в прямом эфире будет транслировать это событие на 200 стран мира....
протон
протон
сегодня в 00:01
А губернатор может лично настоять не на переходе Дзюбы, а на ремонте областных дорог, школ, строительстве детских садов и больниц или газификации деревень? А то вечно "настаивает" на парадах / салютах и перекладываниях брусчатки в центре города
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:03
Артем приходил с грязными руками
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:00
У АРтёмки всюду глухо:
То понос,то золотуха.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:46
Пробирку не удавалось поменять, лишь на седьмой раз
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:15
8nh6ynvmgjxk
8nh6ynvmgjxk
вчера в 21:08
Вероятно седьмой будет последний
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:35
Деньги нашли, а медосмотр не прошел... Будет прикольно.
112910415
112910415
вчера в 20:31
а сериал-то увлекательный ! )
lotsman
lotsman
вчера в 20:18
Это трудоустройство Дзюбы уже превращается в комедию.
adekvat
adekvat
вчера в 20:17
Надо было быстрей проверить и вопрос о деньгах сам собой бы отпал.
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:15
Да уж...Сага Дзюбы продолжается...надоело!!!!!!
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