«Лион» отказался от аренды Изидора. Игрок не прошёл медосмотр

Французский «Лион» официально объявил об отказе от аренды форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.
«Ткачи» сообщили, что футболист провалил медосмотр. Уточняется, что виной всему повреждение колена, полученное игроком две недели назад.
«Лион» в своем заявлении также отметил, что в будущем может вернуться к идее трансфера Изидора.
"В заявлении говорится, что «Лион» будет поддерживать связь с игроком и «Локомотивом», чтобы в будущем рассмотреть возможность трансфера."
Звучит как "Мы Вам перезвоним")))
Боль в колене после удара - это причина для отмены трансфера? А что должно быть с любой частью тела после удара? Че то не так в этой формулировке.
"В заявлении говорится, что «Лион» будет поддерживать связь с игроком и «Локомотивом», чтобы в будущем рассмотреть возможность трансфера."
Звучит как "Мы Вам перезвоним")))
Боль в колене после удара - это причина для отмены трансфера? А что должно быть с любой частью тела после удара? Че то не так в этой формулировке.