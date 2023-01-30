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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыФранция. Лига 1 2022/2023

«Лион» отказался от аренды Изидора. Игрок не прошёл медосмотр

вчера, 22:58

Французский «Лион» официально объявил об отказе от аренды форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Ткачи» сообщили, что футболист провалил медосмотр. Уточняется, что виной всему повреждение колена, полученное игроком две недели назад.

«Лион» в своем заявлении также отметил, что в будущем может вернуться к идее трансфера Изидора.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:20
Не удалось его сбагрить французам, очень жаль
протон
протон
сегодня в 00:04
То же, что и с непереходом Самошникова в Динамо, и Камано куда-то во Францию (Труа, кажется). Клубы не договорились по условиям, а клуб-покупатель (или инсайдеры) озвучивает причину срыва сделки - "провален медосмотр".
"В заявлении говорится, что «Лион» будет поддерживать связь с игроком и «Локомотивом», чтобы в будущем рассмотреть возможность трансфера."
Звучит как "Мы Вам перезвоним")))
Боль в колене после удара - это причина для отмены трансфера? А что должно быть с любой частью тела после удара? Че то не так в этой формулировке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:26
Бракованный товар подсунули...
Гость
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