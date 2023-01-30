«Лион» отказался от аренды Изидора. Игрок не прошёл медосмотр

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вчера, 22:58

Французский «Лион» официально объявил об отказе от аренды форварда «Локомотива» .

«Ткачи» сообщили, что футболист провалил медосмотр. Уточняется, что виной всему повреждение колена, полученное игроком две недели назад.

«Лион» в своем заявлении также отметил, что в будущем может вернуться к идее трансфера Изидора.