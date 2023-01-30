Надежды сборных Бразилии и Парагвая, воспитанник «Бенфики». Рассказываем о новых легионерах в РПЛ

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вчера, 14:52

Топ-клубы хорошо усилились.

Малкома в «Зените» этой весной мы можем уже не увидеть – его хочет забрать «Пари Сен-Жермен». Также есть вероятность потери Вильмара Барриоса. Но представительство иностранных футболистов в Российской Премьер-Лиге все равно не уменьшается – во второй части чемпионата за топ-клубы дебютируют новые легионеры.

Томаш Тавареш

Талантливого португальца заприметил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль – испанский менеджер успел поработать с ним в «Базеле», за который Томаш провел прошлый сезон на правах аренды. Впечатления от игры правого защитника омрачила серьезная травма крестообразных связок. В текущей кампании Тавареш еще не играл – но от повреждения все же восстановился и в расположение «Спартака» прибыл в полной готовности.

Тавареш является воспитанником знаменитой академии «Бенфики», в недавнем прошлом его трансферная стоимость достигала 8 млн евро, так что для «красно-белых» это отличная сделка. К тому же у москвичей большие проблемы на флангах обороны, а Томаш поможет их решить.

Алексис Дуарте

Еще один новобранец «Спартака». Наравне с Роберто Фернандесом из «Динамо» Алексиса считают будущим игроком основной пары центрбеков сборной Парагвая. За класс 22-летнего футболиста говорит тот факт, что к моменту появления варианта с «красно-белыми» он уже являлся важной частью и капитаном топ-клуба парагвайского первенства – «Серро Портеньо» трижды становился чемпионом в последних четырех сезонах.

Алексис, как и все футболисты из Парагвая, обладает цепкостью – он неуступчив в единоборствах, хорош в верховых единоборствах. Правда, может возникнуть такая же проблема, как у Фернандеса, — постоянные фолы. В Парагвае судьи допускают более жесткие единоборства, поэтому к манере судейства в РПЛ Алексису еще предстоит привыкнуть.

Роберт Ренан

Еще один легионер, чей потенциал оценивается крайне высоко – на уровне основной обоймы сборной Бразилии к ЧМ -2026. Эксперты отмечают его техничность, хорошие навыки первого паса и разгона атак.

И получил его «Зенит» за форварда Юри Альберто – также «Коринтианс» согласился включить в сделку опорника Ду Кейроса. Он приедет в Россию летом.

В российском гранде конкурировать за стартовый состав Роберту будет не так сложно – «сине-бело-голубые» лишились лидера Деяна Ловрена (ушел в «Лион»), так что шанс новобранцу Сергей Семак даст сразу.

Херман Конти

«Бенфика» приобрела аргентинца у «Колона» в 23-летнем возрасте летом 2018 года – и в первом сезоне за португальцев центральный защитник провел 4 матча чемпионата. После этого боссы «орлов» решили вернуть игрока в более привычную среду, чтобы тот дозревал – с 2019 года Конти побывал в Мексике и Бразилии.

Теперь Херману 28 – и контракт с ним подписывает «Локомотив». Срок соглашения рассчитан на 2,5 года. К весенней части чемпионата после травмы восстановится еще один центрбек-легионер «красно-зеленых» Фассон – с такой глубиной скамейки у москвичей будет возможность для ротации.

Милан Майсторович

«Динамо» договорилось с «Войводиной» о переходе 17-летнего серба еще прошлым летом, но тот остался в расположении своего клуба до наступления совершеннолетия.

Многого от приобретения Майсторовича ожидать не стоит – он не провел ни одной игры на взрослом уровне, так что и его уровень в реалиях Премьер-Лиги оценить невозможно. Поручиться за него может разве что главный тренер Славиша Йоканович, который хорошо знаком с сербским рынком. Да и игроков центра обороны у «бело-голубых» мало – в старте выходят Сазонов и Фернандес, Маричал пока закрепился в статусе игрока ротации.

Хуниор Алонсо

«Краснодар» подписал парагвайского центрбека еще до отстранения от еврокубков – «Атлетико Минейро» получил за футболиста 8 млн евро. Однако в составе «быков» Алонсо так и не сыграл – уже в марте он вернулся на правах аренды, проведя с клубом весь сезон-2022.

Защитник проходит сборы вместе с командой и успел появиться в стартовом составе на товарищеский матч с «Бунедкором». Вероятнее всего, Хуниор останется с южанами – увидеть его мы можем в феврале, когда «Краснодар» сойдется с ЦСКА в плей-офф Кубка России.

Кади Борхес

«Быки» нашли хавбека в довольно необычном месте – последние 2 сезона Кади провел в чемпионате Азербайджана, играя за «Карабах». В чемпионате-2021/2022 но отметился 12 забитыми мячами, сыграв в 23 матчах, а в текущей компании принял участие в 15 играх первенства и забил 4 гола.

Под руководством Александра Сторожука найти ему место на поле было бы не так просто – Борхесу оставалось бы конкурировать с Баньяцем, так как вытеснить Сперцяна из старта бразильцу не под силу. Но сейчас наставник «Краснодара» — Владимир Ивич, у него другие установки.

Мосес Кобнан Давид

Нигерийский вингер в чемпионате Словакии – необычное сочетание. Мозес пришел в «Краснодар» из клуба «Подберезова» в статусе лучшего бомбардира команды по итогам первой части текущего сезона – футболист забил 9 голов, а коллектив идет на довольно высоком для себя 4-м месте.

«Быки» в последнее время специализируются на игроках из Нигерии – в основе уже закрепился Олусегун, еще есть Джонатан Окоронкво, но он в нынешнем розыгрыше РПЛ на поле вышел лишь раз.

Игровой практики Кобнану будет достаточно – кроме него на правом фланге атаки в «Краснодаре» выходит лишь Алексей Ионов, а возрастному футболисту требуется и время для отдыха.