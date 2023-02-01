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«Атлетик» Бильбао продлил аренду Эрреры у ПСЖ

01 февраля 2023, 16:08

Пресс-служба «Атлетика» Бильбао объявила о продлении аренды полузащитника ПСЖ Андера Эрреры.

Хавбек будет выступать за басков до лета 2024 года. «Атлетик» арендовал игрока летом 2022-го.

Напомним, что ранее Эррера уже выступал за баскский клуб с 2011 по 2014 год.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
01 февраля в 16:30
У меня их 9 штук, самый высокий N 32.
Ещё есть Карл Льюис, но я не знаю, из той ли он оперы 😊 вообще-то хотелось бы знать их всем списком, но я в это до поры до времени не вникал. Но придётся играть с одного аккаунта на сумасшедших ставках, выхода другого нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 февраля в 16:20
Если обе команды этот вариант устраивает-значит очень хорошо...
shlomo
shlomo
01 февраля в 16:19, ред.
Всем Добра!
Интересно девки пляшут,
По четыре штуки в ряд,,:
То приходют, то уходют.
Встанут к стенке и стоят....

У нас в группе Симоняна Neuron аж 8 штук (+ еще две одиозные личности).... и если есть Neuron0031, то наверняка есть и еще.... У кого сколько их в группе и какая последняя группа цифр у Neuron00??
Гость
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