«Атлетик» Бильбао продлил аренду Эрреры у ПСЖ

Пресс-служба «Атлетика» Бильбао объявила о продлении аренды полузащитника ПСЖ Андера Эрреры.
Хавбек будет выступать за басков до лета 2024 года. «Атлетик» арендовал игрока летом 2022-го.
Напомним, что ранее Эррера уже выступал за баскский клуб с 2011 по 2014 год.
Ещё есть Карл Льюис, но я не знаю, из той ли он оперы 😊 вообще-то хотелось бы знать их всем списком, но я в это до поры до времени не вникал. Но придётся играть с одного аккаунта на сумасшедших ставках, выхода другого нет.
Ещё есть Карл Льюис, но я не знаю, из той ли он оперы 😊 вообще-то хотелось бы знать их всем списком, но я в это до поры до времени не вникал. Но придётся играть с одного аккаунта на сумасшедших ставках, выхода другого нет.
Интересно девки пляшут,
По четыре штуки в ряд,,:
То приходют, то уходют.
Встанут к стенке и стоят....
У нас в группе Симоняна Neuron аж 8 штук (+ еще две одиозные личности).... и если есть Neuron0031, то наверняка есть и еще.... У кого сколько их в группе и какая последняя группа цифр у Neuron00??
Интересно девки пляшут,
По четыре штуки в ряд,,:
То приходют, то уходют.
Встанут к стенке и стоят....
У нас в группе Симоняна Neuron аж 8 штук (+ еще две одиозные личности).... и если есть Neuron0031, то наверняка есть и еще.... У кого сколько их в группе и какая последняя группа цифр у Neuron00??