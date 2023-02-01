«Атлетик» Бильбао продлил аренду Эрреры у ПСЖ

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01 февраля 2023, 16:08

Пресс-служба «Атлетика» Бильбао объявила о продлении аренды полузащитника ПСЖ .

Хавбек будет выступать за басков до лета 2024 года. «Атлетик» арендовал игрока летом 2022-го.

Напомним, что ранее Эррера уже выступал за баскский клуб с 2011 по 2014 год.