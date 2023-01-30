Тест-драйв игроков «Спартака» и «Динамо», а также необычный костюм Кокорина. Выходные известных футболистов

Нашли для вас самые интересные посты игроков в соцсетях.
Френки де Йонг провел романтический вечер со своей девушкой в Барселоне.
Артем Дзюба набирает форму. Потренировался с известным бодибилдером Дмитрием Яшанькиным. Теперь «Пари НН» может изменить свое решение по игроку?
«Спартак» и «Динамо» проводят сборы в Дубае. Кристофер Мартинс, Шамар Николсон и Матиас Норманн решили покататься на элитных автомобилях по этому городу.
Голкипер «Динамо» Антон Шунин же решил передвигаться классическим способом.
Экс-игрок «Спартака» Кирилл Комбаров отправился на Северный Ледовитый океан.
Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев удивил болельщиков своим нарядом.
А форвард «Ариса» Александр Кокорин решил нарядиться в костюм в виде бутылки пива.
Милота дня. Нападающий «Ромы» Пауло Дибала показал своих домашних питомцев.
Полузащитник МЮ Каземиро решил провести выходные с семьей.
А вратарь «Челси» Кепа посетил Париж!
Всем удачной недели!