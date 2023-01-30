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Тест-драйв игроков «Спартака» и «Динамо», а также необычный костюм Кокорина. Выходные известных футболистов

вчера, 12:00
Кокорин/Норманн
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Тест-драйв игроков «Спартака» и «Динамо», а также необычный костюм Кокорина. Выходные известных футболистов Тест-драйв игроков «Спартака» и «Динамо», а также необычный костюм Кокорина. Выходные известных футболистов

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Все комментарии
tqtdyp3y3k4n
tqtdyp3y3k4n
вчера в 16:41
В клоуны бы им пойти! Их ведь даже учить этому не нужно)))
3jxks5mnzu96
3jxks5mnzu96 ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 16:40
Очень даже в точку!!!!! Мамаев приедет, стульчики повезёт!)))
DaslerU
DaslerU
вчера в 16:26, ред.
Аксессуар в виде маленького стула Кокорин забыл. А так да, "алкашка" это его стиль.
smitt
smitt
вчера в 15:07
Кокорин тролль, конечно, даже не пытается фигню всякую не чудить.
Гость
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