Переход Зиеша в ПСЖ сорвался из-за оплошности «Челси»

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сегодня, 10:40

Переход полузащитника «Челси» в ПСЖ может не состояться.

По данным источника, стороны договорились об аренде марокканца без обязательного права выкупа. Футболист приземлился в Париже, где проходил медосмотр, когда велись переговоры.

«Челси» трижды высылал ПСЖ неправильные документы для аренды Зиеша, параллельно пытаясь включить в сделку опцию выкупа. В итоге парижский клуб не успел зарегистрировать игрока.