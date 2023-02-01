Переход Зиеша в ПСЖ сорвался из-за оплошности «Челси»

Переход полузащитника «Челси» Хакими Зиеша в ПСЖ может не состояться.
По данным источника, стороны договорились об аренде марокканца без обязательного права выкупа. Футболист приземлился в Париже, где проходил медосмотр, когда велись переговоры.
«Челси» трижды высылал ПСЖ неправильные документы для аренды Зиеша, параллельно пытаясь включить в сделку опцию выкупа. В итоге парижский клуб не успел зарегистрировать игрока.
У ПСЖ будет возможность обратиться к французским футбольным властям, чтобы обжаловать это решение. Однако парижане не возлагают особых надежд, что им удастся зарегистрировать Зиеша на вторую половину сезона.