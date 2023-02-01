Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2022/2023

Переход Зиеша в ПСЖ сорвался из-за оплошности «Челси»

сегодня, 10:40

Переход полузащитника «Челси» Хакими Зиеша в ПСЖ может не состояться.

По данным источника, стороны договорились об аренде марокканца без обязательного права выкупа. Футболист приземлился в Париже, где проходил медосмотр, когда велись переговоры.

«Челси» трижды высылал ПСЖ неправильные документы для аренды Зиеша, параллельно пытаясь включить в сделку опцию выкупа. В итоге парижский клуб не успел зарегистрировать игрока.

У ПСЖ будет возможность обратиться к французским футбольным властям, чтобы обжаловать это решение. Однако парижане не возлагают особых надежд, что им удастся зарегистрировать Зиеша на вторую половину сезона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноАнтонио Конте перенесёт операцию
Сегодня, 13:46
ОфициальноЭриксен может выбыть до конца апреля из-за травмы
Вчера, 15:17
СлухиНойер может восстановиться к началу летних тренировок «Баварии»
Вчера, 10:13
Милик выбыл как минимум на две недели из-за повреждения
30 января
Кэрролл «сломал» Эриксена в кубковом матче. Датчанину понадобились костыли
29 января Фото
Дембеле рискует пропустить матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед»
28 января
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:52
Чего они вцепились в этого Зиеша не понимаю? Лучше бы Амрабата купили.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:46
Значит Челси не очень хотел отдавать игрока в аренду раз трижды наступили на одни и те же грабли.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:03
Договорятся в итоге думаю.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:00
Везде где есть чиновники нельзя исключать бюрократию и бардак.
2s8g5dt955rb
2s8g5dt955rb
сегодня в 10:46
Это его всевышний отвёл
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 