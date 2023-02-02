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Обращение «Зенита» в CAS будет рассмотрено по ускоренной процедуре

вчера, 23:45

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что РФС согласился на проведение ускоренной процедуры рассмотрения обращения клуба в Спортивный арбитражный суд (CAS) касательно дисквалификации футболистов «сине-бело-голубых» по итогам драки в поединке Кубка России против «Спартака».

Мы обратились в CAS, потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле. Поэтому сначала мы обратились в РФС. А потом, после того как решение не было изменено — в CAS. Там проанализируют, что это было.

Мы согласовали с РФС ускоренную процедуру рассмотрения. Она не должна занять больше месяца‑двух. РФС согласился на ускоренную процедуру, за что мы ему благодарны.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:02
И куда вы торопитесь это как из фильма "Новые приключения Шурика" - Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Не все даже в международных судах решается за деньги
ОПС
ОПС
сегодня в 05:30
Скорей всего, это ничего не даст.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:04
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