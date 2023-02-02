Обращение «Зенита» в CAS будет рассмотрено по ускоренной процедуре

Генеральный директор «Зенита» сообщил, что РФС согласился на проведение ускоренной процедуры рассмотрения обращения клуба в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) касательно дисквалификации футболистов «сине-бело-голубых» по итогам драки в поединке Кубка России против «Спартака».

Мы обратились в CAS , потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле. Поэтому сначала мы обратились в РФС . А потом, после того как решение не было изменено — в CAS . Там проанализируют, что это было.