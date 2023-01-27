Бешеные траты не всегда на пользу. Подводные камни дорогих покупок

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сегодня, 00:09

Даже без учета морального давления на игрока.

Когда клуб тратит огромные деньги, чтобы подписать нового игрока, это обычно воспринимается положительно. Ведь команда усиливается, значит, должна прогрессировать и претендовать на большее. Но такая прямая линейная зависимость прослеживается не всегда. История знает очень много дорогостоящих провалов. Все они случались по разным причинам. Но чаще всего на это влияли подводные камни, о которых не принято говорить в связи с большими покупками.

Они оказывают воздействие далеко не всегда, но без них не бывает, и это нужно учитывать, когда берешься оценивать очередной дорогой трансфер. Большие потраченные деньги не всегда влекут за собой пропорциональный рост успеха. И если ваш клуб подписал сенсационного новичка с большими перспективами, но за бешеные деньги, это может принести разные последствия.

Изменение динамики в раздевалке

Новость о громком приобретении, скорее всего, будет воспринята со смешанными эмоциями среди имеющихся игроков. Некоторые могут беспокоиться о том, что заплаченная цена – неадекватно высока. Особенно при нынешней тенденции, когда клубы тратят на незвездных игроков рекордные деньги, которых раньше удостаивались только самые именитые.

Новичку в раздевалке нужно показать правильное отношение к команде и делу. Если это известный футболист, скорее всего, его прибытие априори будет сопровождаться позитивным отношением. К неизвестному игроку больше недоверия и потенциального недовольства: «За этого заплатили такую цену, а за меня – гораздо меньше».

По понятным причинам особое отношение к приобретению будет у игроков, на чью позицию новичок приходит. Это прямой конкурент. И если одних конкуренция подстегивает, то других подавляет, некоторых может злить, а кого-то спровоцирует на распускание слухов и создание токсичной атмосферы в команде. Это нужно иметь в виду.

Влияние на зарплату

Сейчас довольно быстро становятся публичными данные о зарплате игроков. Формально это дело клуба и футболиста, договоренностей между ними. Но мы с вами на футбольном портале и прекрасно понимаем, что СМИ , агенты и прочие эксперты создают понимание если не конкретных сумм и бонусов, то общего порядка цифр в контрактах.

Футболисты высокого класса вряд ли сильно обижаются или завидуют зарплатам других. Но в любом клубе есть некое расслоение. А новичок, купленный за большие деньги, как правило создает новый ориентир для уровня зарплат. Если прибывший сразу игрой докажет свою ценность, то вряд ли кто-то пожалуется. Но стоит ему промедлить, как агенты других высокооплачиваемых футболистов команды пойдут намекать руководству клуба, что стоит бы их клиентам подтянуть оклады. Так что дорогостоящий новичок потенциально создает условия для нового витка «гонки зарплат».

Завышенные ожидания от руководства

Логично, что игрок, приобретаемый за большие деньги, вызовет дополнительное внимание со стороны руководителей клуба. Они же тратят эти средства, рассчитывая получить какую-то отдачу. И чем больше сумма, тем выше ожидания от ее возврата в виде трофеев или ощутимого прогресса команды. Это инвестиции. И их риск растет из года в год.

Раньше клубам приходилось тратить гораздо меньше на будущих звезд, на перспективных футболистов, которые только подают надежды. А по-настоящему большие деньги тратились на уже зарекомендовавших себя игроков. Сейчас тенденции изменились. Топовые клубы сконцентрировали у себя признанных мастеров и могут себе позволить не отпускать хоть за любые деньги. Коллективам приходится играть на опережение и вырывать друг у друга тех, кто считается завтрашней звездой, а пока играет в более скромном по ресурсам коллективе, откуда его топовый клуб сможет забрать достаточно легко.

Но вот этот рост внешней конкуренции при попутном создании ажиотажа в прессе накручивает ценник до безумных величин. Футболист может из себя еще ничего не представлять, по большому счету, а за него бьются так, словно у него на роду написано гарантированно стать трехкратным победителем Лиги чемпионов. Только исходя из оценки перспектив. Гарантий все меньше, а трат все больше. И ожидания прогресса все сильнее. Если его нет, наступает фрустрация, финансовые трудности и кадровые последствия.

Проблемы для тренера

Можно представить, что любая дорогостоящая покупка – это благо для тренера. Иначе как-то и представить сложно. Но не так много тренеров готовы и умеют работать с дорогими новичками. Их нужно грамотно встроить в систему, многие из них обладают особенностями характера, которые необходимо учесть при этом самом встраивании, чтобы не сломать атмосферу и игровые связи. Это не футбольный менеджер, где можно просто собрать самых дорогих и сильных игроков на каждую позицию – нужно учитывать массу психологических факторов.

Добавляем сюда дополнительное давление со стороны руководства и болельщиков. Ведь это кажется очевидным: этому тренеру купили такого дорогого футболиста, а он ничего не показывает, не стал сразу все выигрывать, значит, ужасный рулевой, и надо его менять.

Наставник может потратить годы, пытаясь наладить «химию» со своей команды. Часто путем тщательной ротации состава, создания особой атмосферы. Включение мощного нового фактора обязательно что-то изменит. И не всегда в лучшую сторону. Кроме того, купить новичка можно быстро, а вот продажа недовольных занимает время, и это портит настрой всем. Так или иначе именно тренеру приходится со всеми постоянно взаимодействовать и выдерживать эту нагрузку.

Не будем забывать и о таких историях, когда тренер вовсе не хотел подписывать того или иного игрока. Это существенно ухудшает обстановку. Чаще всего такой подход заканчивается провалом для футболиста, для тренера, для команды, а потом попаданием такого трансфера в список самых ужасных и не оправдавших надежд. Между тем, не всегда четко раскрывается, что владелец клуба был фанатом этого футболиста и хотел его в команде, или спортивный директор настоял на трансфере, продавив его вопреки желанию тренера.

Наставнику уровня Анчелотти или Гвардиолы не о чем переживать, когда у них появляется новый дорогой футболист. Но много таких специалистов, которые сразу получат волну критики и обвинений в том, что не умеют распорядиться талантами, которые оказались в их руках, если что-то пойдет не так хоть немного. В конечном счете именно тренер отвечает за результат.

Таким образом, на первый взгляд, покупка дорогого перспективного игрока выглядит хорошим вложением и явным усилением команды по всем фронтам. Но нужно учитывать массу факторов, которые могут нивелировать эти ожидания и даже испортить отношения.