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90% зарплаты Роналду будет платить правительство Саудовской Аравии

сегодня, 11:44

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду зарабатывает 217,4 млн долларов в год по контракту.

По информации источника, клуб будет платить португальцу только десятую часть зарплаты, остальное оплатит правительство Саудовской Аравии.

Федерация футбола страны отказалась от комментариев по этому вопросу.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 13:56
Роналду понравился королю Аравии. Чтобы клуб не отказывался от него, король будет зарплату выплачивать сам.))
Elliada
Elliada
сегодня в 13:00
Его купили. А кто хозяин, какая разница? Шут при короле
112910415
112910415
сегодня в 12:49
им просто нравится отдавать деньги в хорошие руки )
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:49
Ну прямо госслужащий)) интересно что скажут бюджетники? Полицейские, врачи, учителя, ведь это за их счёт он не забивает голы и ходит с недовольной рожей когда ему не пасуют одноклубники
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 12:47
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 12:44
    Опять Роналду ?
    А может ему пусть Байден платит ?
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:43
    Похоже арабы там просто купаются в деньгах раз такое могут себе позволить.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:43
    Пока нефть не закончилась,они с этого не обеднеют.Нормальная плата за присутствие в стране бывшего футболиста,а ныне "осла мира".
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:40
    У богатых свои причуды.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 12:32, ред.
    Никого в Саудовской Аравии не е*ёт, на чьи деньги сел Роналду.

    Население живёт припеваючи и имеет бабло от природной ренты (продажи нефти)..., а в национальных банках гражданам дают беспроцентные кредиты (потому как % за кредит запрещены Исламом)

    Саудиты имеют:

    1. Разовое пособие пенсионерам в размере 11% от зарплаты за весь трудовой стаж (т.е. 11% от зарплаты за все 30 лет стажа)
    2. Минимальную пенсию - 50% от зарплаты (при рабочем стаже от 40 лет - 100% от зарплаты) и может переходить по наследству (до совершеннолетия детей или до замужества дочери)
    3. Выплату 10 000 - 70 000$ за каждого новорожденного ребенка (разные данные в источниках)
    4. Бесплатную медицину и лекарства
    5. Отсутствие платы за ЖКХ услуги
    6. Дешевый бензин и субсидия на покупку авто (до 50% стоимости)
    7. Безвозмездную выплату на покупку жилья - 80 000$
    8. Помощь на открытие бизнеса - 50 000$
    9. Выплату новобрачным - 64 000$
    dok66
    dok66
    сегодня в 12:18
    Клуб то наверное кому то из королевской семьи принадлежит . Вот и есть возможность пилить бюджет .
    sova147
    sova147
    сегодня в 12:17
    Очень хорошо устроился!!!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:11
    ну, в России только в Спартаке, Краснодаре и Сочи футболисты получают зарплату в клубе, в остальных клубах зарплату получают из бюджета РФ.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 12:10
    Что скажут персофаны Роналду, которые писали про Месси ,что он якобы Барселону разорил? Тут чувак вообще на гос. деньги сел
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 12:08, ред.
    Ближайшие заголовки местных газет: "Известная пиявка присосалась к бюджету страны".
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 12:02
    Интересно, а там тоже местные активисты и школьники возмущаются таким использованием бюджетных средств?.... не по Исламски как то получается.. хотя ну как бы это монархия абсолютная, соответственно деньги там не народные, а королевские и Монарх может распоряжаться ими как захочет...

    Ну а так что, у нас думают, что в все арабы с нефтью жируют и живут отлично, но это касается только маленьких стран типа Катара, где и миллиона человек не проживает (речь про коренных жителей). А вот в СА десятки миллионов человек и там уже достаточно много бедняков и таких себе городков. И вот на этом фоне они платят Рону 200 млн и строят какой-то чудо-город за триллион долларов.

    Пи. Си. К Рону вопросов нет, никто бы на его месте не отказался, а вот к царям СА вопросов на 200 млн....
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela ответ Namuri (раскрыть)
    сегодня в 11:58
    Если о главном, то пора вам прекратить этот аттракцион.
    Без обид, но для вас это похоже на данном этапе основная цель жизни, но для большинства из нас здесь это как старая любимая игрушка с давно сложившимися устоями, в которую мы в свободное время режемся примерно на равных как дети с огромным удовольствием. Подумайте, зачем отнимать эту игрушку у других таких же как вы любителей футбола? Что касается вашего выбора матчей для вашей тактики, то справедливости ради скажу, что ориентируетесь вы в этом действительно хорошо и прогнозист в целом весьма сильный. Давайте на этом и закончим. И, уверен, что выражу общее мнение, если ещё раз попрошу вас - пожалуйста, не убивайте столь полюбившийся нам всем за много лет конкурс!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:47
    У них достаточно денег чтобы платить такую мелочь для них.
    Гость
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