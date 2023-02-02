90% зарплаты Роналду будет платить правительство Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду зарабатывает 217,4 млн долларов в год по контракту.
По информации источника, клуб будет платить португальцу только десятую часть зарплаты, остальное оплатит правительство Саудовской Аравии.
Федерация футбола страны отказалась от комментариев по этому вопросу.
Ну а так что, у нас думают, что в все арабы с нефтью жируют и живут отлично, но это касается только маленьких стран типа Катара, где и миллиона человек не проживает (речь про коренных жителей). А вот в СА десятки миллионов человек и там уже достаточно много бедняков и таких себе городков. И вот на этом фоне они платят Рону 200 млн и строят какой-то чудо-город за триллион долларов.
Пи. Си. К Рону вопросов нет, никто бы на его месте не отказался, а вот к царям СА вопросов на 200 млн....
Ну а так что, у нас думают, что в все арабы с нефтью жируют и живут отлично, но это касается только маленьких стран типа Катара, где и миллиона человек не проживает (речь про коренных жителей). А вот в СА десятки миллионов человек и там уже достаточно много бедняков и таких себе городков. И вот на этом фоне они платят Рону 200 млн и строят какой-то чудо-город за триллион долларов.
Пи. Си. К Рону вопросов нет, никто бы на его месте не отказался, а вот к царям СА вопросов на 200 млн....