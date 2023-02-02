90% зарплаты Роналду будет платить правительство Саудовской Аравии

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сегодня, 11:44

Нападающий «Аль-Насра» зарабатывает 217,4 млн долларов в год по контракту.

По информации источника, клуб будет платить португальцу только десятую часть зарплаты, остальное оплатит правительство Саудовской Аравии.

Федерация футбола страны отказалась от комментариев по этому вопросу.