«Барселона» может использовать новый финансовый рычаг

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вчера, 18:58

«Барселона» намерена активировать новый финансовый рычаг.

Сообщается о возможной продаже Barça TV. Клуб таким образом пытается вписаться в финансовые требования по ограничению суммы в зарплатной ведомости. Каталонцы понимают, что для выполнения требований Ла Лиги следует сократить зарплаты футболистов, однако продажа клубного телевидения является попыткой получить дополнительный доход. Эта сделка может стать новым финансовым рычагом, Barça TV является убыточным активом.