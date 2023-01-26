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«Барселона» может использовать новый финансовый рычаг

вчера, 18:58

«Барселона» намерена активировать новый финансовый рычаг.

Сообщается о возможной продаже Barça TV. Клуб таким образом пытается вписаться в финансовые требования по ограничению суммы в зарплатной ведомости. Каталонцы понимают, что для выполнения требований Ла Лиги следует сократить зарплаты футболистов, однако продажа клубного телевидения является попыткой получить дополнительный доход. Эта сделка может стать новым финансовым рычагом, Barça TV является убыточным активом.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 01:38
То есть Меську?))))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:04
Главный рычаг вы отпустили в 21-м году... Остальные ваши "рычаги" это просто ржавые монтировки..
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:37
У Барсы столько рычагов, как змей на голове у Медузы Горгоны.))
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:37
Я это к тому, что не важно где и когда - я больше живу в будущем, чем в настоящем.
shlomo
shlomo
вчера в 19:32
Барса "довоевалась"....:(((( Барса» не может зарегистрировать Гави... У каталонцев снова проблемы. Боссы клуба выдохнули, когда решили проблемы с Депаем и Пике. Но Ла Лига снова недовольна, сине-гранатовые нарушают еще две статьи устава:

1. При продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. И тут каталонцы уже не укладываются в финансовый фэйр-плей

2. Барселона так и не предоставила отчет по расходам и финансовый план на следующие два сезона. А время-то уже давно вышло

Ла Лига ждет, периодически напоминает Лапорте о нарушениях, но терпение уже заканчивается. А ведь ударили по самому больному – по главной надежде Хави.....
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Anastas Mikoyan (раскрыть)
вчера в 19:31
гор, а причём здесь в*йна на которой ты выжил и у тебя был бинокль?
Зачем ты нам это всё говоришь и какое это отношение имеет к конкурсу прогнозистов?
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 19:26
Здравствуйте товарищи! 10-й за месяц)) Знаете, человек может иметь 1000 аккаунтов, но быть бездарем, выиграть очень мало. Я выжил на в*йне, потому что у меня было чутье на будущее - когда начнется атака. И не потому что у меня был бинокль, просто я таким родился. Я не только в спорте такой, вся моя жизнь такая. КП это лишь очень малая часть этой жизни и чутья.
протон
протон
вчера в 19:22
Если это убыточный актив то конечно лучше с ним расстаться Барселоне. Лапорта конечно хорош, в том плане, что находит лазейки и старается выжать максимум, но это рано или поздно аукнется. Бартомеу развалил такое наследие, что ещё Лапорте и будущим президентам разгребать. Хотя "модель" с продажей нескольких игроков, ставкой на Ла Мансию и перезапуститься выглядит куда более правильным решением и менее болезненным в будущем. Но Лапорта не может допустить, чтобы Барселона несколько лет оставалась с футбольной позиции в тени, поэтому и идёт на всякие уловки.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:12
Долго еще будут помнить аппетит гнома.
monah-10
monah-10
вчера в 19:11
Убыток продать и получить плюс, шикарная идея.
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