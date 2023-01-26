«Барселона» может использовать новый финансовый рычаг

«Барселона» намерена активировать новый финансовый рычаг.
Сообщается о возможной продаже Barça TV. Клуб таким образом пытается вписаться в финансовые требования по ограничению суммы в зарплатной ведомости. Каталонцы понимают, что для выполнения требований Ла Лиги следует сократить зарплаты футболистов, однако продажа клубного телевидения является попыткой получить дополнительный доход. Эта сделка может стать новым финансовым рычагом, Barça TV является убыточным активом.
1. При продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. И тут каталонцы уже не укладываются в финансовый фэйр-плей
2. Барселона так и не предоставила отчет по расходам и финансовый план на следующие два сезона. А время-то уже давно вышло
Ла Лига ждет, периодически напоминает Лапорте о нарушениях, но терпение уже заканчивается. А ведь ударили по самому больному – по главной надежде Хави.....
1. При продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. И тут каталонцы уже не укладываются в финансовый фэйр-плей
2. Барселона так и не предоставила отчет по расходам и финансовый план на следующие два сезона. А время-то уже давно вышло
Ла Лига ждет, периодически напоминает Лапорте о нарушениях, но терпение уже заканчивается. А ведь ударили по самому больному – по главной надежде Хави.....
Зачем ты нам это всё говоришь и какое это отношение имеет к конкурсу прогнозистов?
Зачем ты нам это всё говоришь и какое это отношение имеет к конкурсу прогнозистов?