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Клубы России попали в топ-10 по затратам на трансферы в 2022 году

вчера, 18:04

ФИФА опубликовала ежегодный отчет по трансферам.

В 2022 году клубы Франции заработали больше других (740,3 млн долларов), на втором месте по доходам от трансферов оказалась Германия (639,3 млн долларов), замкнула тройку Италия (617,8 млн долларов). Четвертое место взяла Англия (600,5 млн долларов), Португалия стала пятой (579,7 млн долларов).

По расходам на трансферы лидером стала Англия (около 2,2 миллиарда долларов). Второе место взяла Италия (673,3 млн долларов), третья строчка рейтинга досталась Испании (592,3 млн долларов).

Клубы России заняли 10-е место в мире по тратам на трансферном рынке (143,1 млн долларов). Доходы (57,4 млн долларов) обеспечили российским клубам 21-ю строчку.

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Перевод с fifa.com
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Сп62
Сп62
вчера в 21:21
Хоть где-то мы в ТОПе.
Gahi
Gahi
вчера в 20:24
Понятно что разница будет, но нужно учесть важный фактор этого подсчёта. Что многие иностранные футболисты за прошедший год ушли из РПЛ бесплатно, использовав так называемые решения ФИФА и УЕФА. То есть получается так купили футболиста, но отпустили без компенсации хорошая математика в отчёте ФИФА?
monah-10
monah-10 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:18, ред.
Это приход и уход футболистов и только. Пришли за столько, ушли за столько. Чтобы доход был выше расходов, игроков как хохлы Мудрика продавать надо, а не торговаться в районе 5 лямов за Баринова, или Квару отпускать бесплатно. Вон у Крыльев точно доходов больше чем расходов, и таких у нас пару клубов максимум.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:50
Скромные и доходы и расходы...
pomor45
pomor45
вчера в 18:49
21 строчка по доходам - это, случайно, не последняя в этом рейтинге?
matrix333
matrix333
вчера в 18:44, ред.
Я делаю это не для того, чтобы заставить кого-то гордиться мной. Это больше похоже на бунт. Я хочу, чтобы администрация сайта наконец-то поняла, что нужен лимит. И что здесь много несправедливого. Трудишся чтобы получить +700 в день, а протон как всегда на первом месте. И дело не только в нем. Говорит что у него нету второго аккаунта, а jessssyyy ставит лайк только ему. Этот аккаунт был создан в ноябре 2022-го года, тогда у jessssyyy в активе были лайки, я когда-то об этом написал, после отого он отменил почти все, оставив только январьские. Да пусть делает это, я не против, но когда он говорит, что у него один и говорит о честности и справедливости, извините, но кто он такой? Байкал убрал из лучших комментарий пользователя протон, протон убрал из лучших комментарий Байкал: вот все это можно читать в активе. Вы далеко не ангелы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:33
Относительно большинства наших клубов можно сказать - "не в коня корм".
lotsman
lotsman
вчера в 18:31
Расходы не соответствуют доходам. Поэтому доходами, эти "доходы", назвать трудно.
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