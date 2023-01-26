Клубы России попали в топ-10 по затратам на трансферы в 2022 году

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вчера, 18:04

ФИФА опубликовала ежегодный отчет по трансферам.

В 2022 году клубы Франции заработали больше других (740,3 млн долларов), на втором месте по доходам от трансферов оказалась Германия (639,3 млн долларов), замкнула тройку Италия (617,8 млн долларов). Четвертое место взяла Англия (600,5 млн долларов), Португалия стала пятой (579,7 млн долларов).

По расходам на трансферы лидером стала Англия (около 2,2 миллиарда долларов). Второе место взяла Италия (673,3 млн долларов), третья строчка рейтинга досталась Испании (592,3 млн долларов).

Клубы России заняли 10-е место в мире по тратам на трансферном рынке (143,1 млн долларов). Доходы (57,4 млн долларов) обеспечили российским клубам 21-ю строчку.