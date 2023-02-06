«Локомотив» не устроило предложение «Бешикташа» по трансферу Баринова

«Бешикташ» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
По данным источника, «железнодорожников» не устраивает предложение турецкого клуба в размере 5 млн евро.
«Локомотив» намерен выручить с продажи Баринова больше денег.
Да на наши 350 млн. с хвостом!
И Дзюбу в придачу!
Да на наши 350 млн. с хвостом!
И Дзюбу в придачу!
Ну а так что, главное, что у паспортиста в багаже появилась история, где его хотел видный клуб, которую он будет рассказывать в каждом втором интервью до конца дней. Этот пунктик я думаю УЖЕ закрыт. Теперь парень может сосредоточиться на зарабатывании дармовых денег на родине, параллельно занимаясь фитнесом, который у нас футболом зовется....
Ну а так что, главное, что у паспортиста в багаже появилась история, где его хотел видный клуб, которую он будет рассказывать в каждом втором интервью до конца дней. Этот пунктик я думаю УЖЕ закрыт. Теперь парень может сосредоточиться на зарабатывании дармовых денег на родине, параллельно занимаясь фитнесом, который у нас футболом зовется....