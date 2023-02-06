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«Локомотив» не устроило предложение «Бешикташа» по трансферу Баринова

сегодня, 11:15

«Бешикташ» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

По данным источника, «железнодорожников» не устраивает предложение турецкого клуба в размере 5 млн евро.

«Локомотив» намерен выручить с продажи Баринова больше денег.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:19
Пять мульёнов и пятилетние представления о силе Баринова его главных машинистов скрипящей дрезины?
Да на наши 350 млн. с хвостом!
И Дзюбу в придачу!
lotsman
lotsman
сегодня в 11:30
Слишком много Локо хотят. Пока дают 5, надо отдавать. Потом будет меньше.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:25
Нищий клуб из нищебродского чемпионата. Ни Баринова купить не могут, ни Дзюбу содержать. За копейку удавятся... :))))) Но кроме шуток, было бы странно если бы его продали. Мне ещё странно желание Бешикташа его купить, Дима не блещет пару сезонов...

Ну а так что, главное, что у паспортиста в багаже появилась история, где его хотел видный клуб, которую он будет рассказывать в каждом втором интервью до конца дней. Этот пунктик я думаю УЖЕ закрыт. Теперь парень может сосредоточиться на зарабатывании дармовых денег на родине, параллельно занимаясь фитнесом, который у нас футболом зовется....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:17
Это какая то эпопея - Локо - Баринов - Бешикташ.
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