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«Реал» интересуется защитником «Зенита»

сегодня, 19:05

Новичок «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в «Реале».

По данным источника, мадридский клуб хочет подписать молодого бразильца летом этого года. «Сливочные» считают игрока одним из самых перспективных в мире на своей позиции.

Ренан перешёл в «Зенит» в январе, подписав контракт с чемпионами России на пять лет.

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Зенит  Реал  Роберт Ренан
Перевод с as.com Фото: Твиттер ФК «Коринтианс»
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:55
Если такой интерес значит скоро наступит весна.
minai
minai ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 22:52
В смысле? Клоз виндоу ?
РусБрянск
РусБрянск
сегодня в 21:53
Что за новичок Зенита? Конда успели взять?
протон
протон
сегодня в 21:00
С одной стороны бразильцы Реала стали мемом. С другой стороны – почему бы и нет, если это отлично работает? Ведь у кого-то есть сомнений в разумности потраченных средств на Милитао, Винисиус и Родриго? С Рейньером неудачно вышло, но 75% – отличные показатели.
Сп62
Сп62 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 20:47
Даром уже не получится. Долго спали.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:38
Пусть поиграет в Зените, а там посмотрим.
minai
minai
сегодня в 20:25
Ну, если сам Реал интересуется, то и плата за игрока должна быть Реаловская. Но хитропопые испашки всё даром норовят хапнуть.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 20:09
Похоже Зенит фарм-клуб Реала !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:05
«Реал» интересуется защитником «Зенита» .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:58
Сложная схема движения футболистов вне поля)
memphis
memphis
сегодня в 19:51
Источник Орлов?
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:46
Сказка начинается Малком Рен
sova147
sova147 ответ Malhira (раскрыть)
сегодня в 19:18
Согласен сколько выбрасывают мусора
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:17
Что там за селекция ...в Реалах-Челси ???

Бенфика полгода назад берёт Энцо за 15 млн...продаёт Челси за 121 млн...
Зенит берёт Ренана за 0 млн - и тут же он стал нужен Реалу..как лучший в мире молодой защитник...

Чего им напрямую то ,без посредников не бралось ??)))
Malhira
Malhira
сегодня в 19:16
Сначала ПСЖ теперь Реал) кто следующий? Или просто напоминают о себе или делают рекламу для перепродажи игроков.
monah-10
monah-10
сегодня в 19:07, ред.
Зима кончилась, и утки с зимовки домой полетели.
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