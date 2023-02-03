«Реал» интересуется защитником «Зенита» .

Новичок «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в «Реале».
По данным источника, мадридский клуб хочет подписать молодого бразильца летом этого года. «Сливочные» считают игрока одним из самых перспективных в мире на своей позиции.
Ренан перешёл в «Зенит» в январе, подписав контракт с чемпионами России на пять лет.
Бенфика полгода назад берёт Энцо за 15 млн...продаёт Челси за 121 млн...
Зенит берёт Ренана за 0 млн - и тут же он стал нужен Реалу..как лучший в мире молодой защитник...
Чего им напрямую то ,без посредников не бралось ??)))
Бенфика полгода назад берёт Энцо за 15 млн...продаёт Челси за 121 млн...
Зенит берёт Ренана за 0 млн - и тут же он стал нужен Реалу..как лучший в мире молодой защитник...
Чего им напрямую то ,без посредников не бралось ??)))