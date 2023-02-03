«Реал» интересуется защитником «Зенита» .

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сегодня, 19:05

Новичок «Зенита» может продолжить карьеру в «Реале».

По данным источника, мадридский клуб хочет подписать молодого бразильца летом этого года. «Сливочные» считают игрока одним из самых перспективных в мире на своей позиции.

Ренан перешёл в «Зенит» в январе, подписав контракт с чемпионами России на пять лет.