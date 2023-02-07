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Экс-тренер Роналду: «Криштиану не смог бы тренироваться так, как Бензема»

сегодня, 08:42

Педро Пабло Паррадо, личный тренер нападающего «Реала» Карима Бензема, ранее работавший и с Криштиану Роналду, высказался о травмах своего клиента в нынешнем сезоне.

Кариму становится лучше с каждым днем. Он дома, ему нечего делать, и он ходит в спортзал, чтобы тренироваться. Его менталитет предполагает, что он должен становиться лучше с каждым днём.

В «Реале» допустили ошибку. Нельзя ставить на матч игрока, который только что вернулся после травмы и после 8-часовой поездки. Даже Криштиану Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Бензема.

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s5ayhk9qk4bq
s5ayhk9qk4bq
сегодня в 09:03
Разговор из серии про бабушкины бубенчики
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:48
Я думаю что он бы выдержал!
Гость
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