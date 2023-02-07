Экс-тренер Роналду: «Криштиану не смог бы тренироваться так, как Бензема»

Педро Пабло Паррадо, личный тренер нападающего «Реала» , ранее работавший и с , высказался о травмах своего клиента в нынешнем сезоне.

Кариму становится лучше с каждым днем. Он дома, ему нечего делать, и он ходит в спортзал, чтобы тренироваться. Его менталитет предполагает, что он должен становиться лучше с каждым днём.

В «Реале» допустили ошибку. Нельзя ставить на матч игрока, который только что вернулся после травмы и после 8-часовой поездки. Даже Криштиану Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Бензема.