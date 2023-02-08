ФИФА обязала «Краснодар» выплатить 500 тысяч евро Ботхейму

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сегодня, 13:30

ФИФА обязала «Краснодар» выплатить 500 тысяч евро нападающему .

Российский клуб подал иск в ФИФА по поводу досрочного расторжения футболистом контракта с клубом. Организация встала на защиту игрока, постановив, что южане должны выплатить необходимую сумму в течение 45 дней в дополнение к процентам, которые начислялись с 11 марта 2022 года. В случае отказа, «Краснодар» могут лишить возможности покупать игроков в течение трёх трансферных окон. У россиян есть 10 дней на обжалование решения.

Ботхейм в данный момент выступает за «Салернитану».