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ФИФА обязала «Краснодар» выплатить 500 тысяч евро Ботхейму

сегодня, 13:30

ФИФА обязала «Краснодар» выплатить 500 тысяч евро нападающему Эрику Ботхейму.

Российский клуб подал иск в ФИФА по поводу досрочного расторжения футболистом контракта с клубом. Организация встала на защиту игрока, постановив, что южане должны выплатить необходимую сумму в течение 45 дней в дополнение к процентам, которые начислялись с 11 марта 2022 года. В случае отказа, «Краснодар» могут лишить возможности покупать игроков в течение трёх трансферных окон. У россиян есть 10 дней на обжалование решения.

Ботхейм в данный момент выступает за «Салернитану».

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 14:08
У фифы снова во всём виноваты русские.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:50
«Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»

Басня Крылова "Волк и Ягненок".
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:44, ред.
Короче это называется - беспредел. "Тот прав у кого больше прав". Политика - политикой, но определённые трансферные нормы должны соблюдаться. Короче все профессиональные клубы должны иметь равные права, не зависимо не от чего.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:44, ред.
Быки решили найти "правду" в ФИФА... и попали на бабки!
Вот оно западное "правосудие" .
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:43
Всегда хотят кого то кюать
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 13:42
Можно и на... послать. Краснодару можно и не покупать игроков в ближайшие 3 трансферные окна.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:38
Влипли быки конкретно.

Дешевле будет если выплатить...
Гость
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