«Ювентус» хочет сэкономить 70 млн евро, отказавшись от пяти игроков

«Ювентус» этим летом планирует расстаться с рядом футболистов.
После снятия очков высока вероятность того, что туринский клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона. Из-за этого в руководстве было принято решение не продлевать контракты с пятью игроками.
«Ювентус» не будет предлагать новые сделки Анхелю Ди Марии, Алексу Сандро, Адриену Рабьо и Хуану Куадрадо, а также не собирается выкупать права на Леандро Паредеса. Соглашения всех футболистов истекают летом 2023-го. За счёт этого туринский клуб сможет сэкономить 70 млн евро.
Итого, что остается.... это Данило, Бремер, Локателли и Кьеза. Из аренды скорее всего вернётся Закария - на место Рабьо. Купить правого защитника и какого-то атакующего игрока высокого уровня. Слева Костич и молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.
Итого, что остается.... это Данило, Бремер, Локателли и Кьеза. Из аренды скорее всего вернётся Закария - на место Рабьо. Купить правого защитника и какого-то атакующего игрока высокого уровня. Слева Костич и молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.