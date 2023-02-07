«Ювентус» хочет сэкономить 70 млн евро, отказавшись от пяти игроков

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сегодня, 15:39

«Ювентус» этим летом планирует расстаться с рядом футболистов.

После снятия очков высока вероятность того, что туринский клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона. Из-за этого в руководстве было принято решение не продлевать контракты с пятью игроками.

«Ювентус» не будет предлагать новые сделки Анхелю Ди Марии, , и , а также не собирается выкупать права на . Соглашения всех футболистов истекают летом 2023-го. За счёт этого туринский клуб сможет сэкономить 70 млн евро.