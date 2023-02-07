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«Ювентус» хочет сэкономить 70 млн евро, отказавшись от пяти игроков

сегодня, 15:39

«Ювентус» этим летом планирует расстаться с рядом футболистов.

После снятия очков высока вероятность того, что туринский клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона. Из-за этого в руководстве было принято решение не продлевать контракты с пятью игроками.

«Ювентус» не будет предлагать новые сделки Анхелю Ди Марии, Алексу Сандро, Адриену Рабьо и Хуану Куадрадо, а также не собирается выкупать права на Леандро Паредеса. Соглашения всех футболистов истекают летом 2023-го. За счёт этого туринский клуб сможет сэкономить 70 млн евро.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 17:26
И важнее всего - чтобы они все согласились остаться. Потому что могут словить дисмораль из-за отсутствия еврокубков и сомнительных перспектив (особенно если дальше последуют ещё штрафы). Всё-таки это не 2006, когда часть звёзд осталась. В футболе все меньше лояльности и верности клубу, и все больше коммерческих интересов
Zely
Zely
сегодня в 17:03, ред.
Диму нужно продлевать
112910415
112910415
сегодня в 16:52
очень разумная идея
adekvat
adekvat
сегодня в 16:36
На пару сезонов Ювентус потеряем.
sova147
sova147
сегодня в 16:04
Ювентус совсем потерял не только свою игру но игроков
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 16:01
Уважаемый читатель, благодарим Вас за то, что выбрали именно нашу рубрику для Вашего вечернего чтения. Отдельное спасибо за Ваш положительный отзыв. Он для нас очень важен.
Касаемо Вашего пожелания, увы, вынуждены признать его трудновыполнимым. Ведь "Я" - это не только последняя буква алфавита.
"Я" - это, прежде всего, главная движущая сила всего повествования; основа сюжета, если хотите; первостепенная мотивационная составляющая как для главных героев, так и для второстепенных персонажей.
"Я или не Я?" - вот тот вопрос, который задаёт себе дуэлянт, призывая соперника к барьеру.
"Я или не Я!" - вторит ему противник, обнажая клинок и принимая вызов.
"Я знаю как сделать лучше!" - восклицает поборник справедливости, прежде чем вывалить на окружающих своё видение мира.
"Я знаю это лучше Вас." - возражает ему математик, доставая из кармана калькулятор.
"Тварь Я дрожащая или право имею?" - не унимается осужденный, споря с Высшими Силами.
"Я здесь закон!" - гремит Высшая Сила, перезаряжая на ходу парабеллум.

Если же убрать "Я" из повествования или частично заменить его чем-то другим, изменится и вся концепция произведения, разрушится основная структура.
Другими словами, это будет уже совсем другая история. И далеко не факт, что эта новая история заинтересует Вас так же как уже существующая.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 15:57
Ювентус тонет и тонет!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:57
С Сандро и Куадрадо и так не собирались продлевать, это было ясно гораздо раньше. С Рабье тоже было понятно, что Юве не даст ему 10 млн, пример Дибала. Паредес, не понятно в итоге, вроде и норм игрок, а вроде и нет. А вот Ди Марию хотелось бы оставить, после ЧМ, продолжил показывать хороший футбол и сам хочет остаться...

Итого, что остается.... это Данило, Бремер, Локателли и Кьеза. Из аренды скорее всего вернётся Закария - на место Рабьо. Купить правого защитника и какого-то атакующего игрока высокого уровня. Слева Костич и молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:50
По-моему, тут речь не про Лигу чемпионов должна идти, а про сохранение места в серии А...
LOpp
LOpp
сегодня в 15:49
экономить надо было раньше
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:44
Сэкономит то он сэкономит, только эта "экономия" скорее всего пойдёт на уплату штрафов и прочих судебных тяжб.
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