Погба, Кьеза и Влахович не по карману. «Ювентус» готовится к вынужденной распродаже

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вчера, 23:54

Будет сложно выполнить контрактные обязательства.

Высокооплачиваемый. Поль Погба

У француза не самая высокая зарплата в команде, но крупнейшее эго. Вряд ли будет играть за клуб, который лишили пятнадцати пунктов и могут оставить без еще двадцати. Также важен один нюанс. Каждому агенту новичков было сказано, что прокуроры ничего не докажут, максимум – денежный штраф. Получается, обманули. Погба ехал в «Ювентус», который многие ставили на первое место в новом сезоне Серии А. Ни о каком «Наполи» не думали, Спаллетти не всегда попадал в прогнозах в четверку. Теперь для «Ювентуса» Погба не по карману – ему обещали 10,2 млн евро плюс бонусы. Полю тонущий корабль вряд ли интересен. Осталось найти клуб, куда француза заберут, учитывая травмы, капризы и перепады формы.

Востребованный. Душан Влахович

Востребованный игрок не из-за текущей формы, а из-за позиции. Это молодой центральный форвард. У Влаховича самая высокая в команде зарплата – почти 13 млн евро, а в этом сезоне попал на первые полосы, лишь когда был обвинен в романе с красивой женой напарника по сборной, голкипера Райковича. Влахович не стал героем чемпионата мира, не ведет в гонке снайперов Серии А. Но для «Реала» и «Арсенала» это реальный кандидат на усиление центра атаки. Мадридцы помнят Йовича, не будут спешить. А вот Артета изначально приценивался к нападающему «Фиорентины», теперь шансы на переход выросли. Причем вряд ли «Ювентус» сможет рассчитывать на невероятную сумму трансфера, как мечтает.

Самый ценный. Федерико Кьеза

Чемпион Европы – сильнейший игрок команды. И одновременно человек, переживший сложную травму. Жаль, что Кьеза не идет по спортивной жизни без преград, но в свои 25 легко заинтересует большие клубы, вроде «Реала». У Федерико широкий диапазон действий, многогранный футболист, которого опытный тренер может со временем загнать глубже по схеме, пользуясь взрывными характеристиками вместе с классным пасом. Кроме Мадрида, новым местом жительства Кьезы может стать один из больших английских городов. И речь не только о «Челси».

Недосказанный. Мануэль Локателли

Честно говоря, пока сложно сказать, перешел Локателли на уровень большой звезды, вроде Верратти, или застрял в дверях. Ломбардиец из школы Милана с первой попытки на самом высоком уровне не заиграл, а теперь получил второй шанс в «Ювентусе». Очевидно, что Локателли не повторяет за величайшими центральными полузащитниками поколения. С другой стороны, 25-летнему футболисту приличного класса захочется не пропускать следующий сезон в Лиге чемпионов. И тогда вспомним, что им интересовались в АПЛ , причем не только Де Дзерби из «Брайтона». Также сегодня появился другой любопытный вариант.

Суперстар. Анхель Ди Мария

Ди Марии не повезло после большого везения. Его гол имел влияние на судьбу финала чемпионата мира, он снова помог Аргентине покорить вершину. В прошлом успел выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», карьера удалась, невзирая на неприятности в Манчестере. Анхель хотел завершить европейскую часть карьеры в «Ювентусе», который ведет борьбу за чемпионство, но вместо этого теперь ветеран может застрять в середине таблицы. Хочется ли ему поднимать туринцев с колен? Посмотрим, есть большие сомнения, хотя контракт у Ди Марии выгодный для клуба. Представьте, Анхель зарабатывает меньше, чем Паредес.

На чемоданах. Адриен Рабьо

Один из лучших игроков сезона в «Ювентусе» изначально думал об уходе. Адриен заинтересовал «Ньюкасл», к нему присматривались в «Барселоне» и «Атлетико». Француз старался набрать форму к чемпионату мира, и это тоже помогло. Полузащитник благодарен Аллегри, что за последние годы стал сильнее. Но тренеру еще прошлым летом пришлось убеждать Рабьо не уходить в «Манчестер Юнайтед». Теперь вероятность, что Адриен останется, стремится к нулю.

Переоцененный. Алекс Сандро

Нормальный футболист, игрок сборной Бразилии. А потом смотришь, что у левого латераля зарплата 11,1 млн евро, и понимаешь, что зря Аньелли с помощниками получали свои миллионы за работу на «Ювентус». Не стоило выдавать приличному, но далеко не элитному футболисту такую огромную зарплату. В мире, где «Ювентус» почти наверняка останется без премиальных УЕФА минимум на сезон, просто глупо оставлять Сандро в клубе. С ним могут не продлить контракт, уйдет летом бесплатно, хотя сейчас входит в список игроков с самым большим игровым временем в Серии А. Конечно, это не Данило, Бремер и Костич – эту тройку попытаются удержать, но и не резервист.

Могут остаться. Бонуччи и Щесны

А теперь романтика. Хотя Каннаваро, Ибрагимович, Виейра, Дзамбротта и Эмерсон покинули команду, когда «Ювентус» отправили в Серию В, Буффон, Кьеллини, Недвед, Каморанези, Дель Пьеро и Трезеге остались, чтобы вернуть клуб в элиту. При поддержке Дешама им это удалось. Теперь очередь Щесны и Бонуччи сплотить вокруг себя на поле и в раздевалке? Вероятно, ведь Ди Мария вряд ли чувствует ответственность – у него свои планы. Тем более, во вторую лигу никто «Ювентус» в этот раз вроде бы не отправит. Вот только есть проблема. Может ли клуб позволить себе платить ветеранам по 12 млн евро за сезон, как сейчас? Причем теперь фиктивные контракты подписать не позволят, будут следить за реальными расходами и доходами. И вот здесь вспоминаем, кто управлял.

Недвед и Аньелли допустили, что в команде у девяти человек соглашения до лета, «Ювентус» мало что контролирует. И если в случае Ди Марии это было оправдано, ведь вингеру скоро 35 лет, боялись, что не сможет держаться на пике физической формы, то Паредес, Рабьо, Милик, Локателли и Кин могли пригодиться как минимум в момент расставания – принесли бы неплохие деньги. «Ювентусу» стоит готовиться к массовым расставаниям с футболистами, пересмотру зарплат и спасительному скаутингу, погоне не за именами, а за талантом и вдохновением. Также пора искать тренера, ведь Аллегри слишком конфликтный человек, чтобы справиться с кризисом.