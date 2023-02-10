Флик может возглавить «Челси»

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сегодня, 17:13

Тренер сборной Германии может возглавить «Челси».

Лондонцы рассматривают вариант с приглашением рулевого, который сменит нынешнего тренера Грэма Поттера. Сообщается, что «синие» хотели предложить Флику сотрудничество еще во время работы в клубе Марины Грановской. Помимо этого, специалистом интересовался «Тоттенхэм», но рулевой решил остаться в сборной. Вряд ли Флик захочет перейти в «Челси» в ближайшее время, он намерен руководить национальной командой Германии на чемпионате Европы 2024 года.