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Флик может возглавить «Челси»

сегодня, 17:13

Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может возглавить «Челси».

Лондонцы рассматривают вариант с приглашением рулевого, который сменит нынешнего тренера Грэма Поттера. Сообщается, что «синие» хотели предложить Флику сотрудничество еще во время работы в клубе Марины Грановской. Помимо этого, специалистом интересовался «Тоттенхэм», но рулевой решил остаться в сборной. Вряд ли Флик захочет перейти в «Челси» в ближайшее время, он намерен руководить национальной командой Германии на чемпионате Европы 2024 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:21
Ну нет, а как же полное доверие Поттеру? Пятилетний контракт вроде как подписывали с ним?! Еслу устраивать тренерскую чехарду, к хорошему это точно не приведет
dok66
dok66
сегодня в 18:13
Плоттера кто приглашал ? Вот именно , хозяин барин . Всплывают всякие фамилии в последнее время , и конечно кто-то согласится за очень большие деньги , причем без всяких гарантий .
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:54
кривое не сделается прямым....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:29
Мне кажется, для исправления ситуации нужно начать с увольнения человека, согласовавшего отказ от Тухеля...

Ну а так что, нам всем надо приветствовать Боули. Он на наших глазах ставит эксперимент (за свой счет кстати) что может произойти с командой если все делать наоборот. С тренером тоже надо поэкспериментировать. Например сразу пригласить трех и пусть каждый готовит команду к одному матчу. По итогу оставить двух, потом одного. Мне кажется даже если эта моя фантасмагория реализуется на практике, уже никто не удивится.
Гость
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