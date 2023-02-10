Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может возглавить «Челси».
Лондонцы рассматривают вариант с приглашением рулевого, который сменит нынешнего тренера Грэма Поттера. Сообщается, что «синие» хотели предложить Флику сотрудничество еще во время работы в клубе Марины Грановской. Помимо этого, специалистом интересовался «Тоттенхэм», но рулевой решил остаться в сборной. Вряд ли Флик захочет перейти в «Челси» в ближайшее время, он намерен руководить национальной командой Германии на чемпионате Европы 2024 года.
Ну а так что, нам всем надо приветствовать Боули. Он на наших глазах ставит эксперимент (за свой счет кстати) что может произойти с командой если все делать наоборот. С тренером тоже надо поэкспериментировать. Например сразу пригласить трех и пусть каждый готовит команду к одному матчу. По итогу оставить двух, потом одного. Мне кажется даже если эта моя фантасмагория реализуется на практике, уже никто не удивится.
Ну а так что, нам всем надо приветствовать Боули. Он на наших глазах ставит эксперимент (за свой счет кстати) что может произойти с командой если все делать наоборот. С тренером тоже надо поэкспериментировать. Например сразу пригласить трех и пусть каждый готовит команду к одному матчу. По итогу оставить двух, потом одного. Мне кажется даже если эта моя фантасмагория реализуется на практике, уже никто не удивится.