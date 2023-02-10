Зидан готов вернуться в «Реал», если клуб купит полузащитника «Лиона» .

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сегодня, 14:28

Бывший тренер «Реала» готов рассмотреть вариант с возвращением в мадридский клуб.

Условием возобновления сотрудничества со «сливочными» является подписание полузащитника «Лиона» . Если «Реал» согласится купить молодого хавбека, Зидан готов вернуться в мадридскую команду.

Зинедин возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.