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Зидан готов вернуться в «Реал», если клуб купит полузащитника «Лиона»

сегодня, 14:28

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан готов рассмотреть вариант с возвращением в мадридский клуб.

Условием возобновления сотрудничества со «сливочными» является подписание полузащитника «Лиона» Райана Шерки. Если «Реал» согласится купить молодого хавбека, Зидан готов вернуться в мадридскую команду.

Зинедин возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

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Реал  Лион  Зидан Зинедин  Шерки Райан
Перевод с dailypost.ng Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:36
Чтобы привлечь Зидана, клубам необходимо иметь в составе определенный процент франкоговорящих игроков.
dok66
dok66
сегодня в 15:34
Ну какое-то условие , прям скажем, мутное . Или именно благодаря этому парню , Зидан надеется выиграть Ла Лигу , а заодно и ЛЧ ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:10
Зидану респект...в прочем как и всегда...
У Переса всё равно денег девать некуда...коль за 16-тилетних Эдриков платит 72 млн евро...
Почему бы и немочь в карьере и не дать шанс проявить себя талантливому молодому парню...с алжирскими (как у и Зидана) корнями...
Как говориться в поговорке "Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами"
ДСА
ДСА
сегодня в 15:04
Какое-то ну совсем простое требование. Реалу выполнить пару пустяков.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:56, ред.
Зидан готов вернуться в «Реал», если клуб купит полузащитника «Лиона» .

Такие вбросы, а это именно вброс и никакого отношения не имеет к правдивой информации, хоть как-то связанной к реалиям, иногда такие вбросы поражают своей фантастикой. Ещё даже не было никаких около новостей о том что Зидан может возглавить Реал, или второе пришествие Зидана в Реал как главного тренера, а уже какой-то фантазёр придумал условия при которых Зидан может возглавить Реал. И цена этому переходу, всего-навсего какой-то молодой девятнадцатилетний полузащитник Лиона. Не знаю даже как этот бред комментировать.

Нашёл единственный здравый вариант, а не вброс ли это агента самого молодого игрока, который связал своего клиента с великим именем Зидана, чтобы поднять интерес, и соответственно ценник. А иначе нам удачи не видать!) Ну вот такой вариант вроде бы ближе к истине.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:35
Ещё не вернулся, а уже права качает...
Как бы Перес не послал...))
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