Зидан готов вернуться в «Реал», если клуб купит полузащитника «Лиона» .

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан готов рассмотреть вариант с возвращением в мадридский клуб.
Условием возобновления сотрудничества со «сливочными» является подписание полузащитника «Лиона» Райана Шерки. Если «Реал» согласится купить молодого хавбека, Зидан готов вернуться в мадридскую команду.
Зинедин возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.
Такие вбросы, а это именно вброс и никакого отношения не имеет к правдивой информации, хоть как-то связанной к реалиям, иногда такие вбросы поражают своей фантастикой. Ещё даже не было никаких около новостей о том что Зидан может возглавить Реал, или второе пришествие Зидана в Реал как главного тренера, а уже какой-то фантазёр придумал условия при которых Зидан может возглавить Реал. И цена этому переходу, всего-навсего какой-то молодой девятнадцатилетний полузащитник Лиона. Не знаю даже как этот бред комментировать.
Нашёл единственный здравый вариант, а не вброс ли это агента самого молодого игрока, который связал своего клиента с великим именем Зидана, чтобы поднять интерес, и соответственно ценник. А иначе нам удачи не видать!) Ну вот такой вариант вроде бы ближе к истине.
Такие вбросы, а это именно вброс и никакого отношения не имеет к правдивой информации, хоть как-то связанной к реалиям, иногда такие вбросы поражают своей фантастикой. Ещё даже не было никаких около новостей о том что Зидан может возглавить Реал, или второе пришествие Зидана в Реал как главного тренера, а уже какой-то фантазёр придумал условия при которых Зидан может возглавить Реал. И цена этому переходу, всего-навсего какой-то молодой девятнадцатилетний полузащитник Лиона. Не знаю даже как этот бред комментировать.
Нашёл единственный здравый вариант, а не вброс ли это агента самого молодого игрока, который связал своего клиента с великим именем Зидана, чтобы поднять интерес, и соответственно ценник. А иначе нам удачи не видать!) Ну вот такой вариант вроде бы ближе к истине.