CAS зарегистрировал иск «Зенита» по дисквалификации игроков в Кубке России

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сегодня, 15:54

В четверг пресс-служба Спортивного арбитражного суда ( CAS ) сообщила о том, что начат процесс рассмотрения жалобы «Зенита» на решение РФС дисквалифицировать трёх игроков команды по итогам матча Кубка России против «Спартака».