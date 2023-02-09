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CAS зарегистрировал иск «Зенита» по дисквалификации игроков в Кубке России

сегодня, 15:54

В четверг пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила о том, что начат процесс рассмотрения жалобы «Зенита» на решение РФС дисквалифицировать трёх игроков команды по итогам матча Кубка России против «Спартака».

Арбитраж начался. На первом этапе стороны обменяются письменными заявлениями, для решения вопроса будет создана коллегия арбитров. После того как комиссия будет сформирована, она выдаст указания относительно следующих шагов процедуры, включая проведение слушаний. На момент написания письма невозможно указать, когда будет вынесено арбитражное решение, содержащее решение группы.

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Зенит
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 17:33
Газ обратился в CAS...
Futurista
Futurista
сегодня в 17:28
Юрист пишет...служба идёт...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:20
Это же надо быть.....стами и пойти на поклон к тем , кто сейчас с нами воюет.
Я думаю ненависть у людей к этому "клупу" будем повсеместно по всем городам России. Так и хочется чисто по русски выразиться , но .......
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:06, ред.
Удивительное рядом !(
После того что делает УЕФА, ФИФА и этот CAS с нашими командами, нашёлся же в Зените умник Григорий Родченков , который додумался до такого , искать справедливости в логове врага . Поклёп на своих !((( Не самый лучший вариант для поиска справедливости . Видимо и подумать забыли, прежде чем подать жалобу. Зенит ведёт себя как свой среди чужих, чужой среди своих.
Tex
Tex ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 16:35
Видимо газпромовцы не верят в местный суд...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 16:24
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:02
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:58
А CAS нам не указ, у нас свой суд есть, он главнее.
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