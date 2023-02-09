CAS зарегистрировал иск «Зенита» по дисквалификации игроков в Кубке России

В четверг пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила о том, что начат процесс рассмотрения жалобы «Зенита» на решение РФС дисквалифицировать трёх игроков команды по итогам матча Кубка России против «Спартака».
Арбитраж начался. На первом этапе стороны обменяются письменными заявлениями, для решения вопроса будет создана коллегия арбитров. После того как комиссия будет сформирована, она выдаст указания относительно следующих шагов процедуры, включая проведение слушаний. На момент написания письма невозможно указать, когда будет вынесено арбитражное решение, содержащее решение группы.
После того что делает УЕФА, ФИФА и этот CAS с нашими командами, нашёлся же в Зените умник Григорий Родченков , который додумался до такого , искать справедливости в логове врага . Поклёп на своих !((( Не самый лучший вариант для поиска справедливости . Видимо и подумать забыли, прежде чем подать жалобу. Зенит ведёт себя как свой среди чужих, чужой среди своих.
После того что делает УЕФА, ФИФА и этот CAS с нашими командами, нашёлся же в Зените умник Григорий Родченков , который додумался до такого , искать справедливости в логове врага . Поклёп на своих !((( Не самый лучший вариант для поиска справедливости . Видимо и подумать забыли, прежде чем подать жалобу. Зенит ведёт себя как свой среди чужих, чужой среди своих.