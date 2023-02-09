Во Франции мужчина выдавал себя за отца Мбаппе. Его посадили в тюрьму

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вчера, 22:15

Во Франции 48-летний мужчина был осуждён на десять месяцев лишения свободы за то, что выдавал себя за отца нападающего ПСЖ .

По данным источника, мужчина представлялся Уилфридом Мбаппе (его настоящее имя не уточняется). Он пытался оформить вид на жительство во Франции для семейной пары из Алжира, называя себя отцом Мбаппе в электронной переписке, а также во время телефонных разговоров.

В суде мужчина раскаялся, признав свою вину, однако отправился за решетку из-за своего криминального прошлого.