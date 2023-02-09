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ГлавнаяНовостиСудыФранция. Лига 1 2022/2023

Во Франции мужчина выдавал себя за отца Мбаппе. Его посадили в тюрьму

вчера, 22:15

Во Франции 48-летний мужчина был осуждён на десять месяцев лишения свободы за то, что выдавал себя за отца нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным источника, мужчина представлялся Уилфридом Мбаппе (его настоящее имя не уточняется). Он пытался оформить вид на жительство во Франции для семейной пары из Алжира, называя себя отцом Мбаппе в электронной переписке, а также во время телефонных разговоров.

В суде мужчина раскаялся, признав свою вину, однако отправился за решетку из-за своего криминального прошлого.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:58
Мбаппе выступил с опровержением...

Варвар7
Варвар7
вчера в 23:32
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:33
А вот если бы выдал себя за маму, при соответствующем макияже, наградили бы....
(В свете новой моды на Западе - утром мама, вечером папа или наоборот)
Гость
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