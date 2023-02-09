Во Франции 48-летний мужчина был осуждён на десять месяцев лишения свободы за то, что выдавал себя за отца нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По данным источника, мужчина представлялся Уилфридом Мбаппе (его настоящее имя не уточняется). Он пытался оформить вид на жительство во Франции для семейной пары из Алжира, называя себя отцом Мбаппе в электронной переписке, а также во время телефонных разговоров.
В суде мужчина раскаялся, признав свою вину, однако отправился за решетку из-за своего криминального прошлого.
https://youtu.be/KlUpa8rYjSE
(В свете новой моды на Западе - утром мама, вечером папа или наоборот)
(В свете новой моды на Западе - утром мама, вечером папа или наоборот)