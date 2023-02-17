Переходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, который вёл дела Это'О

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сегодня, 18:53

Трансфером полузащитника «Динамо» в «Галатасарай» занимается агент Джордж Гарди, сообщает Gezen Dokuz.

Агентство Гарди в своё время занималось переходом в Турцию , , и других футболистов.

Ранее сообщалось, что Захарян отказался переходить в «Галатасарай».