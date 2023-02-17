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Переходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, который вёл дела Это'О

сегодня, 18:53

Трансфером полузащитника «Динамо» Арсеном Захаряном в «Галатасарай» занимается агент Джордж Гарди, сообщает Gezen Dokuz.

Агентство Гарди в своё время занималось переходом в Турцию Самуэля Это'О, Марио Гомеса, Самира Насри и других футболистов.

Ранее сообщалось, что Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:34
Похоже агенты несколько не дорабатывают.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:30
Интересный вариант, хотя всё возможно когда твоим делом занимается такой агент как Джордж Гарди. И это скорее всего должно стать промежуточным клубом для Захаряна после которого переход в чемпионаты из топ-5. Хотя "Галатасарай" уже подписал в зимние трансферное окно Николу Дзаньоло и "Ромы" и Каан Айхана из "Сассуоло". Но в любом случаи Арсена могли бы поддержать в Стамбуле армянская диаспора которых насчитывается около 80 тысяч человек. Возможно помимо клуба "Динамо" этот вопрос окончательно будут решаться в кругу его семьи, которые захотят находиться рядом с Арсеном где будет играть сам футболист. Удачи
протон
протон
сегодня в 21:13
Сарай хорошая команда, играющая постоянно в еврокубках! Куда к сожалению мы вернемся неизвестно вообще когда…
112910415
112910415
сегодня в 20:27
о! тогда прямая дорога к ЗМ !
баск
баск
сегодня в 20:23, ред.
В Турции трансферное окно закрывается уже завтра, в России- 22 числа этого месяца..

И чего турки вдруг так ударно прицепились к мифическому переходу Захаряна, потолковать больше не о ком что ли, или это кто-то другой педалирует российские пустопорожние агентские шашни через турок?)
Futurista
Futurista
сегодня в 19:31, ред.
Агент 000...это☝️О...Гомеса, Насри...на Захаряна спроса нет...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:18
Не ну сейчас, когда за дело взялось такое маститое агентство - всё будет "на мази".
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:15
И такое бывает !)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:06
Не прошли собеседование с агентом! (который вёл дела Это'О...)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:56
А что там с Челси, МС и остальные топ клубы которые в очереди стояли ?!)
Гость
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