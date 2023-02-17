Переходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, который вёл дела Это'О

Трансфером полузащитника «Динамо» Арсеном Захаряном в «Галатасарай» занимается агент Джордж Гарди, сообщает Gezen Dokuz.
Агентство Гарди в своё время занималось переходом в Турцию Самуэля Это'О, Марио Гомеса, Самира Насри и других футболистов.
Ранее сообщалось, что Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
И чего турки вдруг так ударно прицепились к мифическому переходу Захаряна, потолковать больше не о ком что ли, или это кто-то другой педалирует российские пустопорожние агентские шашни через турок?)
И чего турки вдруг так ударно прицепились к мифическому переходу Захаряна, потолковать больше не о ком что ли, или это кто-то другой педалирует российские пустопорожние агентские шашни через турок?)