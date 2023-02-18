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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» над «Аль-Таавоном»

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kindpennywise
kindpennywise ответ agent Smith (раскрыть)
сегодня в 18:12
Пройди мимо тогда. Большинству тут это интересно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:56
Можно подтрунивать над Роналду сколько угодно, но он в свои года честно отрабатывает "довесок" к своему капиталу.... А мог бы сидеть на Мальдивах и есть бананы)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ agent Smith (раскрыть)
сегодня в 12:51
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 12:46
      agent Smith
      agent Smith
      сегодня в 10:54
      Что-то чересчур много информации про игрока из второсортного чемпионата. Когда он играл в европейских турнирах - это вызывало интерес. Сейчас не вижу смысла описывать каждый его чих.
      John 5mith
      John 5mith
      сегодня в 10:27
      Да пофиг на его реакцию. Вы, главное, не забудьте рассказать как отреагировали его сёстры и Морган.
      x85mxcjftfuu
      x85mxcjftfuu ответ 112910415 (раскрыть)
      сегодня в 09:31
      Впечатляет, конгениально! Как говориться почувствуй разницу.
      У Месси пик карьеры и достижении пришёлся на чемпионат мира 2022, который он выиграл, а у Роналду пик карьеры пришёлся на национальный чемпионат Саудовской Аравии, которая в голове у Рона находится в южной Африке.
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 09:29
      Криш продолжает ставить галочки в листе "что нужно сделать в Аль-Насре".

      ✅ Забить первый гол - зачеркиваем
      ✅ Сделать покер - зачеркиваем
      ✅ Заработать кучу денег - зачеркиваем
      ✅ Отдать первый ассист – это тоже зачеркиваем

      Аль-Таавуну посчастливилось стать первым клубом в Саудовской Аравии, который пропустил с паса Роналду...:)))
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 09:16
      Пусть, как говорится, играет.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ 112910415 (раскрыть)
      сегодня в 09:15
      Ну, если это называть пиком...
      Где нибудь в Западном Самоа он ходил бы в лучших бомбардирах ещё лет 10...
      112910415
      112910415
      сегодня в 09:03
      назло недоброжелателям, достигнут пик карьеры !
      zooveterinar
      zooveterinar
      сегодня в 08:56
      Над карликами,и можно поглумиться!!!
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 08:53
      Вклад всей команды
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 08:44
      Тут есть чем гордиться, успехи пришли.
      Гость
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