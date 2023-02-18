Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» над «Аль-Таавоном»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал победу над «Аль-Таавоном» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Вершина турнирной таблицы и важные три очка. Отличная командная работа.
|Аль-Наср2 : 1Аль-Таавон
|Матч завершен
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал победу над «Аль-Таавоном» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Вершина турнирной таблицы и важные три очка. Отличная командная работа.
У Месси пик карьеры и достижении пришёлся на чемпионат мира 2022, который он выиграл, а у Роналду пик карьеры пришёлся на национальный чемпионат Саудовской Аравии, которая в голове у Рона находится в южной Африке.
У Месси пик карьеры и достижении пришёлся на чемпионат мира 2022, который он выиграл, а у Роналду пик карьеры пришёлся на национальный чемпионат Саудовской Аравии, которая в голове у Рона находится в южной Африке.
✅ Забить первый гол - зачеркиваем
✅ Сделать покер - зачеркиваем
✅ Заработать кучу денег - зачеркиваем
✅ Отдать первый ассист – это тоже зачеркиваем
Аль-Таавуну посчастливилось стать первым клубом в Саудовской Аравии, который пропустил с паса Роналду...:)))
✅ Забить первый гол - зачеркиваем
✅ Сделать покер - зачеркиваем
✅ Заработать кучу денег - зачеркиваем
✅ Отдать первый ассист – это тоже зачеркиваем
Аль-Таавуну посчастливилось стать первым клубом в Саудовской Аравии, который пропустил с паса Роналду...:)))
Где нибудь в Западном Самоа он ходил бы в лучших бомбардирах ещё лет 10...
Где нибудь в Западном Самоа он ходил бы в лучших бомбардирах ещё лет 10...