Неймар не хочет уходить из ПСЖ, несмотря на критику

Нападающий Неймар не намерен покидать ПСЖ.
Несмотря на критику в свой адрес, бразилец рассчитывает до конца отработать свой контракт с парижским клубом, который истекает в 2027 году.
Первые шесть матчей после возобновления чемпионата Франции Неймар играл с травмой голеностопа, потому что в команде рассчитывали на него. Форвард считает, что когда он наберет форму, повреждение не будет его беспокоить.
Сначала они не знали как удержать его, потому что он постоянно ныл о том, что хочет назад в Барсу, а теперь не знают как от него избавиться.
Ну а так что, имеет полное право. Что Неймар что Месси не в форме из-за ЧМ.
Месси сделал рывок именно ради ЧМ, прежде всего в физическом плане. Разговоры про то, что он вернулся, и т.д. - это бред. Бегать он уже не будет, но будет мега полезен все равно.
Неймар же, как любой бразилец, слишком эмоциональная субстанция. Думаю, принесет Парижу еще много пользы. Кто бы и что не говорил, найти ему замену будет нереально сложно, когда он в форме и играет.
Сначала они не знали как удержать его, потому что он постоянно ныл о том, что хочет назад в Барсу, а теперь не знают как от него избавиться.
Ну а так что, имеет полное право. Что Неймар что Месси не в форме из-за ЧМ.
Месси сделал рывок именно ради ЧМ, прежде всего в физическом плане. Разговоры про то, что он вернулся, и т.д. - это бред. Бегать он уже не будет, но будет мега полезен все равно.
Неймар же, как любой бразилец, слишком эмоциональная субстанция. Думаю, принесет Парижу еще много пользы. Кто бы и что не говорил, найти ему замену будет нереально сложно, когда он в форме и играет.