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Неймар не хочет уходить из ПСЖ, несмотря на критику

сегодня, 16:26

Нападающий Неймар не намерен покидать ПСЖ.

Несмотря на критику в свой адрес, бразилец рассчитывает до конца отработать свой контракт с парижским клубом, который истекает в 2027 году.

Первые шесть матчей после возобновления чемпионата Франции Неймар играл с травмой голеностопа, потому что в команде рассчитывали на него. Форвард считает, что когда он наберет форму, повреждение не будет его беспокоить.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:57
balalay
balalay
сегодня в 18:41
если уходить то только в клубы, способные платить бешенные деньги как шейхи ПСЖ, а сейчас Неймару никто такую з.п. платить не будет, это 100%
shlomo
shlomo
сегодня в 17:17, ред.
Вряд ли Немар читал "Собачье сердце", но подобно Шарикову на своих 16-ти аршинах сидит и сидеть будет....:)) Хотя вряд ли он вообще что-то читал...). А вообще, жизнь классная штука.

Сначала они не знали как удержать его, потому что он постоянно ныл о том, что хочет назад в Барсу, а теперь не знают как от него избавиться.

Ну а так что, имеет полное право. Что Неймар что Месси не в форме из-за ЧМ.

Месси сделал рывок именно ради ЧМ, прежде всего в физическом плане. Разговоры про то, что он вернулся, и т.д. - это бред. Бегать он уже не будет, но будет мега полезен все равно.

Неймар же, как любой бразилец, слишком эмоциональная субстанция. Думаю, принесет Парижу еще много пользы. Кто бы и что не говорил, найти ему замену будет нереально сложно, когда он в форме и играет.
112910415
112910415
сегодня в 17:17
он же не вертихвост какой-нибудь !
если вместе, то навсегда ! )
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:13
Да кто жж от этого ПСЖ откажется , он жеж золотой !)
ДСА
ДСА
сегодня в 16:59
Другие больше денег не дают, приходится мириться с нынешними миллионами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:53
Он не виноват и в обще он на вечеринках не танцует он мягкий, как кот и само совершенство. Виноваты все. Только его видят, какой он не совершенен. Отпираться до последнего будет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:49
А зачем уходить?
Контракт замечательный, французский чемп: ПСЖ, Монако, Ланс, Лилль, Ренн + группа пассажиров, крути 48-и часовые вечеринки и в ус не дуй!)
И куда переходить? В АПЛ? Там быстро научат и популярно, наглядно, с примерами на практике, покажут чем отличается французский балет от английского футбола)
Elliada
Elliada
сегодня в 16:36
Болельщики хотят победы в ЛЧ, а не очередное в чемпионате. Если Неймар поможет ПСЖ в ЛЧ, все сменят гнев на милость.
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