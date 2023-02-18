Неймар не хочет уходить из ПСЖ, несмотря на критику

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сегодня, 16:26

Нападающий не намерен покидать ПСЖ .

Несмотря на критику в свой адрес, бразилец рассчитывает до конца отработать свой контракт с парижским клубом, который истекает в 2027 году.

Первые шесть матчей после возобновления чемпионата Франции Неймар играл с травмой голеностопа, потому что в команде рассчитывали на него. Форвард считает, что когда он наберет форму, повреждение не будет его беспокоить.