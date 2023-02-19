«Зенит» определился с заменой Кузяеву, если он покинет клуб

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сегодня, 13:39

Полузащитник может покинуть «Зенит».

Хавбек всё ещё не может согласовать новую сделку с питерским клубом. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что «сине-бело-голубые» подпишут полузащитника «Сочи» , если Кузяев уйдёт из команды:

Коваленко один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт.

В нынешнем сезоне Коваленко провёл 20 матчей за «Крылья Советов», где выступает на правах аренды, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.