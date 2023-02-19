«Зенит» определился с заменой Кузяеву, если он покинет клуб

Полузащитник Далер Кузяев может покинуть «Зенит».
Хавбек всё ещё не может согласовать новую сделку с питерским клубом. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что «сине-бело-голубые» подпишут полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, если Кузяев уйдёт из команды:
Коваленко один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт.
В нынешнем сезоне Коваленко провёл 20 матчей за «Крылья Советов», где выступает на правах аренды, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
«сине-бело-голубые» подпишут полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, если Кузяев уйдёт из команды.
Это Кузяев не определился, толи уйдёт, толи не уйдёт. Ждёт предложения из Европы. А там о нём не знают.
«сине-бело-голубые» подпишут полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, если Кузяев уйдёт из команды.
Это Кузяев не определился, толи уйдёт, толи не уйдёт. Ждёт предложения из Европы. А там о нём не знают.
Можно легов звать...из Бразилии...
Они всё равно здесь паспортами обзаводятся....
Можно легов звать...из Бразилии...
Они всё равно здесь паспортами обзаводятся....