Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» определился с заменой Кузяеву, если он покинет клуб

сегодня, 13:39

Полузащитник Далер Кузяев может покинуть «Зенит».

Хавбек всё ещё не может согласовать новую сделку с питерским клубом. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что «сине-бело-голубые» подпишут полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, если Кузяев уйдёт из команды:

Коваленко один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт.

В нынешнем сезоне Коваленко провёл 20 матчей за «Крылья Советов», где выступает на правах аренды, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА предложил контракт Фалькао. Радамель согласился, но отговорили
Сегодня, 15:25Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Агент подтвердил, что Олусегун может покинуть «Краснодар»
Сегодня, 10:47
Слухи«Локомотив» готов заплатить 200 млн рублей за полузащитника «Сочи»
Вчера, 16:06
Слухи«Локомотив» установил цену за Баринова для «Зенита»
Вчера, 12:28
Российские клубы интересовались 19-летним хорватским защитником
17 февраля
СлухиПереходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, который вёл дела Это'О
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:21
Читать текст надо.
«сине-бело-голубые» подпишут полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, если Кузяев уйдёт из команды.
Это Кузяев не определился, толи уйдёт, толи не уйдёт. Ждёт предложения из Европы. А там о нём не знают.
112910415
112910415
сегодня в 15:04
из текста не видно, что "Зенит" определился "..
Futurista
Futurista
сегодня в 14:54, ред.
Привезут нового с удалённого склада из Сочи...
enrjy5d2uhme
enrjy5d2uhme
сегодня в 14:51
А надо ли ему уходить?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:36
Если ж Локо уже предложил 200 млн...зачем он Зениту за 250 ???..)))

Можно легов звать...из Бразилии...
Они всё равно здесь паспортами обзаводятся....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:27
Кузяев не парится с выбором тактики об увеличении контракта. Так уже было недавно, вернулся как побитая кошка...
Брулин
Брулин
сегодня в 13:40
Депутат Терюшков о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Россия приобрела двух защитников Отечества. Но я за сведение количества легионеров к минимуму»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 