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«Локомотив» готов заплатить 200 млн рублей за полузащитника «Сочи»

сегодня, 16:06

«Локомотив» намерен подписать полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, который выступает на правах аренды за «Крылья Советов».

По данным источника, в контракте игрока есть сумма отступных, которая составляет 200 млн рублей. Высока вероятность того, что летом футболист перейдёт в «Локомотив».

В нынешнем сезоне Коваленко провёл 20 матчей за «Крылья», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:47
Возможно укрит контроль центр поля..
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 18:39
Давай уж сразу по таблице пробежимся :

1.Ждём повышение цен на бытовой газ.
2.Ждём повышения цен на бензин.
3.Ждём повышения цен на комбайны.
4.Ждём повышения штрафов ГИБДД.
5.Ждём повышения цен на почтовые услуги.
6.Ждём повышения цен на халяль.
7.Ждём повышения цен на трубопроводный газ.
8.Ждём введение платного посещения парка Галицкого.
9.Ждём повышение курортного сбора.
10.Ждём обязательного посещения Ельцин-Центра для покупки билетов на матч ФК"Урал".
11.Ждём повышения профсоюзных взносов.
12.Ждём повышения ставок на победу "Зенита" в чемпионате.
13.Ждём повышения цен на космический туризм.
14.Ждём повышения цен на ж\д билеты.
15.Ждём повышения цен на бытовую химию.
16.Ждём повышения цен на ещё не вышедшие с конвейера автомобили "Москвич".
memphis
memphis
сегодня в 18:26
Сколько в Суторминых?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:34
Вот это другое дело!)

И у нас пошли сделки по 200 млн. ...)

А то Роналду...., Мудрик - 100, Фати - хотят 100...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:34
А в долларах это сколько будет...???...))
sova147
sova147
сегодня в 17:26
Локомотив усердно ищет игроков чтобы усилить игру!
drug01
drug01 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 17:18
А как же жить дальше тем более летний сезон скоро
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:00
Кто ещё упрекал Челси....
А Челси не может себе позволить 200 млн за Коваленко....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:57
И снова ждём повышения тарифов РЖД.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:08
Очень непонятные телодвижения у паровозиков.... так и до ФНЛ можно до двигаться
Гость
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