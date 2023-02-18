«Локомотив» готов заплатить 200 млн рублей за полузащитника «Сочи»

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сегодня, 16:06

«Локомотив» намерен подписать полузащитника «Сочи» , который выступает на правах аренды за «Крылья Советов».

По данным источника, в контракте игрока есть сумма отступных, которая составляет 200 млн рублей. Высока вероятность того, что летом футболист перейдёт в «Локомотив».

В нынешнем сезоне Коваленко провёл 20 матчей за «Крылья», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.