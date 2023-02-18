«Локомотив» готов заплатить 200 млн рублей за полузащитника «Сочи»

«Локомотив» намерен подписать полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, который выступает на правах аренды за «Крылья Советов».
По данным источника, в контракте игрока есть сумма отступных, которая составляет 200 млн рублей. Высока вероятность того, что летом футболист перейдёт в «Локомотив».
В нынешнем сезоне Коваленко провёл 20 матчей за «Крылья», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
1.Ждём повышение цен на бытовой газ.
2.Ждём повышения цен на бензин.
3.Ждём повышения цен на комбайны.
4.Ждём повышения штрафов ГИБДД.
5.Ждём повышения цен на почтовые услуги.
6.Ждём повышения цен на халяль.
7.Ждём повышения цен на трубопроводный газ.
8.Ждём введение платного посещения парка Галицкого.
9.Ждём повышение курортного сбора.
10.Ждём обязательного посещения Ельцин-Центра для покупки билетов на матч ФК"Урал".
11.Ждём повышения профсоюзных взносов.
12.Ждём повышения ставок на победу "Зенита" в чемпионате.
13.Ждём повышения цен на космический туризм.
14.Ждём повышения цен на ж\д билеты.
15.Ждём повышения цен на бытовую химию.
16.Ждём повышения цен на ещё не вышедшие с конвейера автомобили "Москвич".
1.Ждём повышение цен на бытовой газ.
2.Ждём повышения цен на бензин.
3.Ждём повышения цен на комбайны.
4.Ждём повышения штрафов ГИБДД.
5.Ждём повышения цен на почтовые услуги.
6.Ждём повышения цен на халяль.
7.Ждём повышения цен на трубопроводный газ.
8.Ждём введение платного посещения парка Галицкого.
9.Ждём повышение курортного сбора.
10.Ждём обязательного посещения Ельцин-Центра для покупки билетов на матч ФК"Урал".
11.Ждём повышения профсоюзных взносов.
12.Ждём повышения ставок на победу "Зенита" в чемпионате.
13.Ждём повышения цен на космический туризм.
14.Ждём повышения цен на ж\д билеты.
15.Ждём повышения цен на бытовую химию.
16.Ждём повышения цен на ещё не вышедшие с конвейера автомобили "Москвич".
И у нас пошли сделки по 200 млн. ...)
А то Роналду...., Мудрик - 100, Фати - хотят 100...)
И у нас пошли сделки по 200 млн. ...)
А то Роналду...., Мудрик - 100, Фати - хотят 100...)
А Челси не может себе позволить 200 млн за Коваленко....
А Челси не может себе позволить 200 млн за Коваленко....